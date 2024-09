Milazzo, ricevuto a palazzo dell’Aquila il nuovo comandante della Compagnia dei Carabinieri

StrettoWeb

Il sindaco Pippo Midili ha ricevuto in visita di cortesia a palazzo dell’Aquila il capitano Alberto Del Basso, 30 anni, originario di Benevento, che da alcuni giorni ha assunto il Comando della Compagnia Carabinieri di Milazzo, subentrando al Capitano Andrea Maria Ortolani, destinato ad assolvere l’incarico di Comandante della Compagnia Palermo San Lorenzo. L’ufficiale era accompagnato dal comandante della Stazione, Luogotenente Antonino Gringeri.

In occasione dell’incontro il Sindaco e il Capitano Del Basso hanno avuto uno scambio di idee e opinioni sulla realtà del territorio cittadino, manifestando da entrambe le parti una sempre maggiore collaborazione e sinergia a tutela della sicurezza dei cittadini, in continuità con quanto avvenuto sinora. Il Capitano Del Basso arriva da Livorno dove ha prima ricoperto l’incarico di Comandante di Plotone nel Reggimento Carabinieri Paracadutisti “Tuscania” per poi transitare tra i ranghi della 2º Brigata Mobile, ruoli che lo hanno portato ad essere impiegato in varie attività d’istituto in varie località sul territorio nazionale, nonché in diversi teatri operativi esteri. E’ reduce da una missione a Kabul.

Al neo Comandante, il Sindaco ha rivolto gli auguri di buon lavoro dicendosi “certo che l’Arma, in continuità con una tradizione di consolidata presenza sul territorio, saprà svolgere un servizio sempre più efficace al servizio della comunità”.

