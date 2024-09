A Milazzo il 43° Campionato Italiano di Safari Fotosub

StrettoWeb

Dall’8 al 13 ottobre a Milazzo si terrà il 43° Campionato Italiano di Safari Fotosub, organizzato dall’Asd “Capo Milazzo diving center”, col patrocinio dell’Area marina protetta, del Comune di Milazzo e della Fipsas con il supporto di Worldrise. Ad affrontarsi nelle acque di Capo Milazzo saranno i 45 atleti che hanno guadagnato il diritto di accedere alla competizione dopo le gare selettive svolte durante la stagione primaverile in tutta Italia. Il Safari Fotografico Subacqueo è una disciplina sportiva nata come specializzazione della Fotografia Subacquea ed ha come obiettivo principale la cattura fotografica del maggior numero di pesci di specie diverse, rispettando l’ambiente marino ed i principi della fotografia.

La città di Milazzo non è nuova alla disciplina: nel 1984, ha infatti ospitato il 4° Campionato Italiano e 1° Campionato Mondiale di Cacciafotosub (oggi Safari Fotosub). Cinque gli atleti locali: Domenico Ruvolo, 17 volte campione italiano di Safari Fotosub; Daniele Torre, Miglior esordiente anno 2023; Antonino Torre, attuale membro del Club Azzurro italiano di Safari fotosub; Francesco Laspina, primo qualificato nella categoria esordienti per le selettive 2024 e Giancarlo Torre, 4 volte campione italiano, vincitore assoluto 2023 ed attuale membro del Club Azzurro Italiano della disciplina.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.