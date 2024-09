Milazzo, alla Baia del Tono si festeggia Maria Santissima del Tindari

StrettoWeb

Anche alla Baia del Tono di Milazzo è tempo di festeggiamenti in onore di Maria Santissima del Tindari. Nutrito il programma religioso e ricreativo degli eventi curato dai Frati Minori di S. Papino che culmineranno domenica 8 con l’omaggio solenne al simulacro dell’amatissima Patrona del piccolo borgo.

Si comincia giovedì 5 settembre alle 20,30 con il concerto di canti dei bambini e ragazzi della Parrocchia dal titolo “Beata sei tu”. Venerdì sera, alle ore 21,30 è previsto lo spettacolo musicale con “Luciano Fraita Show” mentre sabato a partire dalle 21,30 l’atteso varietà “TONO FEST 2024” con la partecipazione di Mariuccia Cannata in arte “PIPITONELLA”, musica con Carmelo DJ e TDMAX DJ, balli di gruppo con Aurora e Mila e la partecipazione di Salvo…Uccio.

Previsto anche un torneo sportivo di Calcio a cura dell’ A.S.D. GI.FRA “1° Trofeo Madonna del Tono” nel campo sportivo di S. Papino e la premiazione prevista sabato sera alle 21,30 in piazza ‘Ngonia. Tutti gli eventi ricreativi saranno preceduti da un momento religioso con il Santo Rosario alle 18,30 e la Santa Messa alle ore 19, cui seguirà l’adorazione Eucaristica. Domenica il culmine dei festeggiamenti. Alle ore 8,00 sparo di colpi a salve di fuochi d’artificio. Alle ore 9,30 sfilata della banda musicale “Pietro Mascagni” di Milazzo per le vie della contrada. Alle 10,30 la Santa Messa presieduta dal parroco Fra Graziano Bruno con la presenza delle autorità cittadine e animata dal coro parrocchiale del Santissimo Croficisso.

Nel pomeriggio si terrà l’infiorata nelle vie Nettuno e Porticella in onore della Madonna del Tindari. Alle 18 l’attesa processione che attraverserà le seguenti vie: Piazza ‘Ngonia Tono, Via Nettuno, Via Porticella, Via delle Ninfe, Via del Marinaio d’Italia, Piazza S. Papino (sul Sagrato, Atto di Affidamento alla Madonna del Tindari), Via Grotta Polifemo, Via Antonello da Messina, Via Raffaello Sanzio, Via Leonardo da Vinci, Via Felice Cavallotti, Via Tono, Via delle Magnolie, Piazza ‘Ngonia Tono e rientro in Chiesa. I festeggiamenti si concluderanno domenica 8 alle 23,00 con il sorteggio dei premi in palio e l’incantevole spettacolo pirotecnico a cura della ditta “Tumore srl” di S. Filippo del Mela.

In occasione dei festeggiamenti, il Comando di Polizia Locale ha predisposto con ordinanza n. 216 del 29/08/2024 il divieto di sosta e di transito veicolare per i giorni 5, 6 e 7 dalle ore 17 fino al termine delle manifestazioni e domenica 8 dalle ore 8,00 di piazza ‘Ngonia Tono. Previsto anche domenica 8, dalle ore 14,30 fino al passaggio della processione, il divieto di sosta, ambo i lati, con rimozione forzata, sulle vie Nettuno, Porticella, Delle Magnolie, Felice Cavallotti, fatta eccezione dei veicoli di Polizia e di Soccorso.

