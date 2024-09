Meteo Vibo Valentia, le previsioni per domani martedì 24 settembre

StrettoWeb

Martedì 24 Settembre a Vibo Valentia si prevede un clima variabile, con un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di meteo instabile. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno fino alle prime ore del mattino. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con l’uscita di nubi sparse e un aumento delle temperature.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 18°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 91%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Sud Ovest, con raffiche che potranno arrivare fino a 9,8 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 51%, ma non si prevedono accumuli significativi.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo miglioreranno notevolmente. Alle 06:00, si registreranno nubi sparse e una temperatura di 18,8°C. La copertura nuvolosa scenderà al 82%, e la probabilità di pioggia sarà ridotta al 45%. Le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 21,4°C entro le 09:00. La velocità del vento si manterrà leggera, intorno ai 10 km/h, favorendo un clima gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente sereno con nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20°C, con un picco di 21,9°C alle 12:00. La copertura nuvolosa varierà dal 32% al 76%, mentre la probabilità di pioggia rimarrà bassa, oscillando tra il 11% e il 24%. La velocità del vento sarà moderata, con punte di 17,5 km/h.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 18°C. Il cielo si presenterà nuovamente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Tuttavia, non si prevedono precipitazioni significative. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi intorno ai 7,8 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Vibo Valentia indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata, con un passaggio da piogge leggere a un clima più stabile e temperato. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento, con temperature in aumento e minori probabilità di pioggia, rendendo il clima ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Vibo Valentia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +18.1° perc. +18.2° 0.22 mm 3.1 OSO max 6.6 Libeccio 85 % 1014 hPa 5 cielo coperto +17.8° perc. +17.9° prob. 49 % 4.2 SO max 7.5 Libeccio 86 % 1014 hPa 8 nubi sparse +20.7° perc. +20.7° prob. 2 % 8.3 ONO max 10.9 Maestrale 71 % 1016 hPa 11 nubi sparse +22.1° perc. +22° prob. 4 % 14 ONO max 14.7 Maestrale 64 % 1016 hPa 14 nubi sparse +21.5° perc. +21.5° prob. 20 % 15.6 O max 17.5 Ponente 70 % 1016 hPa 17 nubi sparse +18.9° perc. +19° prob. 11 % 9.4 O max 11.3 Ponente 83 % 1016 hPa 20 cielo coperto +18.4° perc. +18.4° Assenti 5.7 O max 8 Ponente 83 % 1017 hPa 23 nubi sparse +17.3° perc. +17.3° Assenti 2.7 SO max 6.2 Libeccio 84 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 18:45

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.