Meteo Vibo Valentia, le previsioni per domani giovedì 19 settembre

Le previsioni meteo per Vibo Valentia di Giovedì 19 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 22,3°C nel pomeriggio. I venti saranno leggeri, con una velocità che non supererà i 11 km/h, e l’umidità si attesterà intorno al 70%.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con nubi sparse che si presenteranno occasionalmente. La temperatura scenderà fino a 17,1°C, mentre la percezione termica sarà leggermente inferiore, attorno ai 16,7°C. I venti saranno deboli, provenienti da est, con una velocità di circa 2,2 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 72%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che inizieranno a salire. Alle 09:00, si registrerà una temperatura di 21°C, con una leggera brezza proveniente da nord-ovest. L’umidità diminuirà progressivamente, raggiungendo il 60% entro le 11:00. Le condizioni di stabilità atmosferica favoriranno una piacevole sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, il clima sarà particolarmente favorevole, con temperature che toccheranno i 22,3°C alle 13:00. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con una leggera presenza di nuvole. I venti si manterranno leggeri, con velocità intorno ai 10 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 54%, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una temperatura di circa 18,1°C alle 19:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, intorno ai 3 km/h, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 71%. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 25%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vibo Valentia nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature gradevoli e una leggera instabilità atmosferica prevista per il fine settimana. Si consiglia di approfittare della giornata di Giovedì per attività all’aperto, poiché il clima sarà favorevole e le temperature miti.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +16.5° perc. +16.2° prob. 29 % 2.4 ESE max 4.4 Scirocco 75 % 1014 hPa 5 cielo sereno +16.1° perc. +15.8° prob. 27 % 3.9 ESE max 4.8 Scirocco 78 % 1014 hPa 8 cielo sereno +20.3° perc. +20° prob. 6 % 4.7 NO max 8.3 Maestrale 62 % 1014 hPa 11 cielo sereno +21.9° perc. +21.6° prob. 3 % 9.9 NO max 13.1 Maestrale 56 % 1014 hPa 14 cielo sereno +22° perc. +21.7° prob. 6 % 10.4 NNO max 14.3 Maestrale 55 % 1013 hPa 17 poche nuvole +18.8° perc. +18.5° prob. 17 % 3.5 NNO max 5.5 Maestrale 70 % 1014 hPa 20 nubi sparse +18.2° perc. +17.9° prob. 17 % 4 ENE max 5.1 Grecale 70 % 1015 hPa 23 nubi sparse +17.8° perc. +17.4° prob. 23 % 5.5 ENE max 6.6 Grecale 70 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 18:53

