Meteo Trapani, le previsioni per domani giovedì 19 settembre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Trapani indicano un Giovedì 19 Settembre caratterizzato da condizioni variabili, con un inizio di giornata piovoso che si trasformerà in momenti di schiarita. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 21°C e i 23°C, mentre il vento si presenterà prevalentemente debole. La giornata si svilupperà con una certa instabilità, con la possibilità di piogge leggere soprattutto nelle ore centrali.

Durante la notte, Trapani sperimenterà pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 1%. Le temperature si attesteranno intorno ai 21°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di circa 8,8 km/h proveniente da Sud, con raffiche che raggiungeranno i 10,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 73%.

Nella mattina, le condizioni meteo miglioreranno progressivamente. Si passerà da pioggia leggera a un cielo sereno, con temperature che saliranno fino a 22,5°C. La velocità del vento rimarrà moderata, intorno ai 10,2 km/h, e la copertura nuvolosa aumenterà fino al 25%. Le probabilità di pioggia diminuiranno, rendendo la mattinata più gradevole.

Nel pomeriggio, Trapani vedrà un aumento della nuvolosità con nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 23°C. Le condizioni di pioggia torneranno a farsi sentire, con la possibilità di pioggia leggera nel tardo pomeriggio. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi sotto i 14 km/h. L’umidità rimarrà costante, intorno al 70%.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con cielo coperto e piogge leggere che si intensificheranno. Le temperature si manterranno sui 22°C, mentre il vento si presenterà debole, con velocità che non supereranno i 7 km/h. Le precipitazioni previste saranno leggere, con accumuli che non supereranno i 0,37 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Trapani nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con possibilità di piogge intermittenti e temperature miti. Venerdì e Sabato potrebbero continuare a presentare condizioni simili, con un’alternanza di schiarite e momenti di pioggia. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +20.5° perc. +20.6° 0.3 mm 9.9 S max 11.7 Ostro 76 % 1014 hPa 5 pioggia leggera +20.4° perc. +20.5° 0.23 mm 5.7 SSE max 7.1 Scirocco 76 % 1013 hPa 8 poche nuvole +22.5° perc. +22.7° prob. 7 % 10.2 SSO max 9.6 Libeccio 73 % 1014 hPa 11 pioggia leggera +23.2° perc. +23.4° 0.14 mm 14.3 OSO max 14.1 Libeccio 72 % 1014 hPa 14 nubi sparse +23.2° perc. +23.5° prob. 17 % 14.1 O max 11.6 Ponente 72 % 1013 hPa 17 pioggia leggera +22.1° perc. +22.2° 0.25 mm 7.7 ONO max 6.9 Maestrale 69 % 1014 hPa 20 pioggia leggera +22° perc. +22.1° 0.15 mm 3.1 NNE max 2.7 Grecale 69 % 1014 hPa 23 cielo coperto +21.9° perc. +22° prob. 51 % 7.6 NE max 7.9 Grecale 73 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 19:07

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.