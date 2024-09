Meteo Trapani, le previsioni per domani domenica 8 settembre

StrettoWeb

Domenica 8 Settembre a Trapani si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un predominio di cielo coperto e temperature che si manterranno su valori piuttosto elevati. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 27,3°C, con una leggera brezza proveniente da Est-Sud Est. La copertura nuvolosa sarà variabile, passando da nubi sparse a cielo coperto, con un’umidità che si manterrà attorno al 67%.

Nella mattina, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che raggiungeranno i 30,8°C intorno alle 8:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 14,4 km/h, e l’umidità scenderà al 49%. Le condizioni di meteo rimarranno stabili, senza precipitazioni previste.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con cielo completamente coperto. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 31,1°C alle 13:00, mentre la velocità del vento potrà raggiungere i 31,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 52%, senza segnalazioni di pioggia.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a 27,6°C alle 20:00. Il vento si intensificherà, con raffiche che potranno superare i 44 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e si registreranno piogge leggere a partire dalle 23:00, con un accumulo previsto di 0,51 mm.

In conclusione, le previsioni meteo per Trapani nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature elevate e una prevalenza di cielo coperto. Si consiglia di prestare attenzione alle possibili piogge leggere e di prepararsi a un aumento della ventilazione, soprattutto nel pomeriggio e in serata. Domani e dopodomani, le condizioni potrebbero rimanere stabili, ma è sempre utile monitorare gli aggiornamenti per eventuali variazioni.

Tutti i dati meteo di Domenica 8 Settembre a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +27.2° perc. +28.8° Assenti 4.5 SSE max 5.4 Scirocco 66 % 1013 hPa 5 nubi sparse +26.7° perc. +28° Assenti 10.4 SSE max 11.4 Scirocco 64 % 1014 hPa 8 nubi sparse +30.8° perc. +32° Assenti 14.4 S max 19.2 Ostro 49 % 1014 hPa 11 nubi sparse +31.8° perc. +33.5° Assenti 24 S max 28 Ostro 48 % 1013 hPa 14 cielo coperto +30.9° perc. +32.9° Assenti 32 S max 39 Ostro 52 % 1012 hPa 17 cielo coperto +29° perc. +31° Assenti 28.1 SSE max 45.3 Scirocco 59 % 1011 hPa 20 cielo coperto +27.6° perc. +29.6° Assenti 25.1 S max 44.6 Ostro 67 % 1011 hPa 23 pioggia leggera +26.3° perc. +26.3° 0.51 mm 20.5 S max 26.4 Ostro 82 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 19:24

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.