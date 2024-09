Meteo Siracusa, le previsioni per domani giovedì 12 settembre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 12 Settembre a Siracusa indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature piacevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 24°C, con una leggera brezza proveniente da ovest. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, permettendo di godere di un cielo limpido. Con l’avanzare della giornata, le temperature aumenteranno, raggiungendo un picco di 29°C nel pomeriggio. Le condizioni di meteo favorevoli continueranno fino a sera, quando le temperature si attesteranno attorno ai 25°C.

Nel dettaglio, durante la notte (00:00 – 05:00), Siracusa registrerà temperature comprese tra 23,2°C e 24,3°C, con una leggera brezza che accompagnerà la tranquillità della notte. La copertura nuvolosa rimarrà al di sotto del 10%, garantendo un cielo sereno.

Nella mattina (06:00 – 12:00), le temperature inizieranno a salire, passando da 23,2°C a 26,5°C. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza da ovest-nord-ovest. L’umidità si manterrà attorno al 64%, rendendo l’aria gradevole.

Il pomeriggio (13:00 – 17:00) porterà il picco delle temperature, che toccheranno i 29°C alle 15:00. Le condizioni di meteo rimarranno stabili, con un cielo completamente sereno e una leggera brezza che contribuirà a rendere il caldo più sopportabile. L’umidità scenderà al 48%, favorendo un clima secco e piacevole.

Infine, nella sera (18:00 – 23:00), le temperature inizieranno a calare, attestandosi intorno ai 25°C. Anche in questo caso, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza da ovest. L’umidità si stabilizzerà attorno al 55%, mantenendo un clima confortevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Siracusa nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni favorevoli, con temperature che si manterranno su livelli gradevoli e un cielo sereno. Domani e dopodomani, si prevede un leggero aumento delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni meteorologiche. Gli amanti del sole e delle belle giornate troveranno sicuramente soddisfazione in questo clima estivo che caratterizzerà la città nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Siracusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +23.7° perc. +23.8° Assenti 12.5 ONO max 12.9 Maestrale 62 % 1010 hPa 5 cielo sereno +23.2° perc. +23.2° Assenti 11.4 ONO max 11.9 Maestrale 65 % 1011 hPa 8 cielo sereno +25.4° perc. +25.4° Assenti 4.5 NO max 6.7 Maestrale 56 % 1012 hPa 11 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 13.1 E max 8.7 Levante 55 % 1011 hPa 14 cielo sereno +28° perc. +28.6° Assenti 11.6 SE max 12.9 Scirocco 52 % 1010 hPa 17 cielo sereno +27.4° perc. +28.1° Assenti 6.8 O max 21 Ponente 54 % 1010 hPa 20 cielo sereno +25.8° perc. +25.9° Assenti 8.1 O max 14 Ponente 55 % 1011 hPa 23 cielo sereno +24.8° perc. +24.8° Assenti 11.3 OSO max 15.2 Libeccio 57 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 19:06

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.