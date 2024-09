Meteo Reggio Calabria, le previsioni per oggi mercoledì 25 settembre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Reggio Calabria di Mercoledì 25 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno al mattino, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 25,8°C nel pomeriggio. La presenza di venti leggeri contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole, anche se la nuvolosità aumenterà nel pomeriggio e in serata.

Durante la notte, il meteo si presenterà con un cielo sereno e una temperatura che si attesterà intorno ai 20,9°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, solo 2%, e i venti saranno leggeri, provenienti da Nord Est, con una velocità di circa 2,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 57%, garantendo un clima confortevole.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle ore 11:00, quando si inizieranno a formare poche nuvole. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 24,9°C intorno alle 08:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, passando dal 12% delle prime ore del giorno al 69% entro mezzogiorno. I venti continueranno a essere deboli, con raffiche che non supereranno i 6,9 km/h.

Il pomeriggio porterà un cambiamento significativo nel meteo. A partire dalle 13:00, il cielo diventerà completamente coperto, mantenendo una temperatura stabile attorno ai 25,8°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e i venti si intensificheranno leggermente, con velocità che potranno arrivare fino a 8 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, con probabilità di pioggia molto bassa.

Con l’arrivo della sera, la nuvolosità rimarrà alta, ma le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 22,5°C. La copertura nuvolosa si manterrà tra il 34% e il 48%, mentre i venti continueranno a soffiare da Nord, con intensità che potrà raggiungere i 15,1 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Reggio Calabria indicano una giornata di Mercoledì 25 Settembre con un clima prevalentemente sereno al mattino, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si manterranno su valori gradevoli, rendendo l’atmosfera ideale per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile monitorare eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni meteo possono variare rapidamente.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 4 cielo sereno +21° perc. +20.8° Assenti 1.3 NNE max 4.5 Grecale 59 % 1017 hPa 7 poche nuvole +23.5° perc. +23.4° Assenti 1.9 ONO max 3.5 Maestrale 56 % 1018 hPa 10 nubi sparse +25.6° perc. +25.7° Assenti 2.2 NO max 6.4 Maestrale 56 % 1019 hPa 13 cielo coperto +25.8° perc. +25.9° Assenti 2.1 NNO max 6.6 Maestrale 55 % 1018 hPa 16 cielo coperto +24.4° perc. +24.5° prob. 4 % 3.5 N max 7.8 Tramontana 64 % 1018 hPa 19 nubi sparse +23° perc. +23.1° Assenti 10.3 N max 13.5 Tramontana 65 % 1018 hPa 22 nubi sparse +22.5° perc. +22.4° Assenti 9.2 N max 12.5 Tramontana 64 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 18:43

