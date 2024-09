Meteo Reggio Calabria, le previsioni per oggi lunedì 16 settembre

StrettoWeb

Lunedì 16 Settembre si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteo prevalentemente stabili a Reggio Calabria. Durante la notte, il cielo si presenterà con poche nuvole, mentre nella mattina si assisterà a un incremento della temperatura, che raggiungerà valori piacevoli. Nel corso della giornata, si registreranno nubi sparse, ma senza precipitazioni significative. La sera porterà un cielo più coperto, ma le temperature rimarranno comunque miti.

Nella notte, tra le 00:00 e le 05:00, il meteo sarà caratterizzato da poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si manterrà piuttosto alta, oscillando tra il 74% e il 77%.

Con l’arrivo della mattina, a partire dalle 06:00, il cielo si presenterà con nubi sparse e la temperatura inizierà a salire, raggiungendo i 22°C entro le 08:00. La copertura nuvolosa rimarrà contenuta, con una percentuale che varierà dal 10% al 27%. Il vento si manterrà leggero, con velocità che non supereranno i 9 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 24°C intorno alle 13:00, con una leggera diminuzione a 23°C nelle ore successive. La copertura nuvolosa aumenterà, passando dal 17% al 34%, ma senza alcuna previsione di pioggia. L’umidità si attesterà attorno al 55%, rendendo l’aria piuttosto gradevole.

Con l’arrivo della sera, a partire dalle 18:00, il cielo si coprirà maggiormente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100% alle 19:00. Le temperature si manterranno intorno ai 21°C, con un leggero calo fino a 20°C nelle ore successive. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma non ci si aspetta alcuna precipitazione.

In conclusione, le previsioni meteo per Reggio Calabria indicano una giornata di Lunedì con temperature miti e condizioni di meteo stabili. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a rimanere sopra la media stagionale. Gli amanti del bel tempo potranno quindi approfittare di queste giornate per attività all’aperto, mentre le nubi della sera non porteranno a cambiamenti significativi nel clima.

V (km/h) Umidità Pressione 4 poche nuvole +19.2° perc. +19.2° prob. 3 % 10.7 NNO max 16 Maestrale 75 % 1013 hPa 7 poche nuvole +21.4° perc. +21.3° prob. 4 % 9 NO max 11.7 Maestrale 63 % 1013 hPa 10 poche nuvole +23.8° perc. +23.6° prob. 9 % 8.7 ONO max 9.3 Maestrale 54 % 1012 hPa 13 poche nuvole +24° perc. +23.9° prob. 14 % 4.8 ONO max 8.6 Maestrale 55 % 1011 hPa 16 nubi sparse +22.7° perc. +22.6° prob. 15 % 2.3 S max 4.8 Ostro 59 % 1011 hPa 19 cielo coperto +21.4° perc. +21.3° Assenti 7.2 SE max 9.2 Scirocco 65 % 1011 hPa 22 nubi sparse +20.4° perc. +20.4° prob. 2 % 9.3 SE max 12.5 Scirocco 71 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 18:58

