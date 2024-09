Meteo Ragusa, le previsioni per domani lunedì 23 settembre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Ragusa indicano un Lunedì 23 Settembre caratterizzato da un clima prevalentemente nuvoloso, con piogge leggere che si presenteranno nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i +16°C e i +21°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, intorno all’81%. I venti saranno leggeri, con una velocità media di circa 5 km/h, provenienti principalmente da direzioni orientali.

Nella notte, Ragusa si troverà sotto un cielo coperto, con una temperatura di circa +18°C e un’umidità che raggiungerà l’81%. La velocità del vento sarà di 3,9 km/h da Est-Sud Est, con una probabilità di precipitazioni del 21%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature saliranno fino a +21°C. Le piogge inizieranno a manifestarsi a partire dalle 11:00, con piogge leggere che porteranno a un accumulo di circa 0,21 mm. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 69%, mentre il vento si manterrà leggero, con velocità di circa 8,7 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo si deterioreranno ulteriormente, con piogge che diventeranno moderate. La temperatura scenderà a +17°C e l’umidità salirà fino all’87%. Le precipitazioni si intensificheranno, con un accumulo previsto di 1,02 mm alle 15:00 e 1,71 mm alle 16:00. Il vento si farà più sostenuto, con raffiche che potranno raggiungere i 26,9 km/h.

La sera porterà un parziale miglioramento, con il cielo che si presenterà nuovamente coperto e le temperature che si stabilizzeranno intorno ai +17°C. L’umidità rimarrà alta, ma le probabilità di pioggia diminuiranno, attestandosi attorno al 12% per le ore serali. La velocità del vento si manterrà sui 7 km/h, rendendo la serata più fresca e gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ragusa nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Martedì e Mercoledì potrebbero presentarsi con condizioni simili, mantenendo un clima fresco e umido. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni meteo e prepararsi a un inizio settimana piovoso.

Tutti i dati meteo di Lunedì 23 Settembre a Ragusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +17.6° perc. +17.7° Assenti 3.2 ESE max 4 Scirocco 85 % 1015 hPa 5 nubi sparse +17.5° perc. +17.6° prob. 5 % 5 ESE max 5.7 Scirocco 89 % 1015 hPa 8 cielo coperto +20.1° perc. +20.1° prob. 27 % 6.4 SSE max 9.6 Scirocco 76 % 1015 hPa 11 pioggia leggera +21° perc. +21° 0.21 mm 8.7 S max 7.6 Ostro 69 % 1014 hPa 14 pioggia leggera +18.2° perc. +18.3° 0.85 mm 5.1 N max 9.9 Tramontana 83 % 1012 hPa 17 pioggia moderata +17° perc. +17° 1.22 mm 10.5 ENE max 26.9 Grecale 83 % 1013 hPa 20 nubi sparse +17° perc. +16.9° prob. 19 % 7.1 NE max 12.2 Grecale 80 % 1015 hPa 23 nubi sparse +16.4° perc. +16.2° prob. 5 % 4.9 NNO max 4.9 Maestrale 82 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 18:52

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.