Meteo Palermo, le previsioni per domani venerdì 20 settembre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Palermo di Venerdì 20 Settembre indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di cielo coperto e piogge leggere, che si attenueranno nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra 21,0°C e 24,4°C. Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse e un progressivo diradamento delle nuvole. La serata si preannuncia serena, con temperature in calo e una leggera brezza.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e temperature attorno ai 21,5°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà intorno al 21%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Nord e Nord-Ovest, con velocità che varieranno tra 2,6 km/h e 5,7 km/h.

Nella mattina, le previsioni del tempo prevedono un proseguimento della pioggia leggera, con temperature che raggiungeranno i 24,4°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% fino a metà mattinata, per poi iniziare a diradarsi. La probabilità di pioggia si ridurrà progressivamente, mentre l’umidità si manterrà attorno al 75%.

Nel pomeriggio, il meteo migliorerà notevolmente, con l’arrivo di nubi sparse e un abbassamento della copertura nuvolosa fino al 30%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 22,3°C, con venti leggeri che continueranno a soffiare da Nord. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità scenderà ulteriormente.

La sera si presenterà con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 21,0°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la temperatura percepita molto confortevole. L’umidità si manterrà attorno al 70%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1018 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Palermo indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata di Venerdì. Dopo una notte e una mattina caratterizzate da piogge leggere, il pomeriggio e la sera offriranno cieli sereni e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento, con condizioni di bel tempo e temperature in aumento.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +21.4° perc. +21.6° prob. 30 % 3.6 N max 3.7 Tramontana 76 % 1013 hPa 5 cielo coperto +21.1° perc. +21.3° prob. 36 % 5.5 N max 5.9 Tramontana 77 % 1014 hPa 8 cielo coperto +22° perc. +22.1° prob. 47 % 3.9 NNE max 4.6 Grecale 67 % 1015 hPa 11 cielo coperto +24.1° perc. +23.9° prob. 36 % 5 NNE max 4.6 Grecale 53 % 1015 hPa 14 nubi sparse +24.2° perc. +24.1° Assenti 10.1 N max 8.6 Tramontana 56 % 1015 hPa 17 nubi sparse +22.3° perc. +22.3° Assenti 7.7 N max 8.2 Tramontana 67 % 1017 hPa 20 cielo sereno +21.4° perc. +21.5° Assenti 3.5 ENE max 4.4 Grecale 71 % 1018 hPa 23 poche nuvole +20.9° perc. +21° Assenti 3.4 ESE max 4.5 Scirocco 74 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 19:02

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.