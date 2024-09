Meteo Palermo, le previsioni per domani mercoledì 4 settembre

StrettoWeb

Le previsioni meteo a Palermo per Mercoledì 4 Settembre prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa quasi assente e temperature in aumento fino a raggiungere i +31°C nel primo pomeriggio. Nel corso della mattinata, la velocità del vento sarà leggera, con direzione variabile tra Sud e Nord Est.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà per lo più sereno, con una leggera probabilità di piogge sparse verso le prime ore del pomeriggio. Le temperature si manterranno elevate, con punte intorno ai +31-32°C. La brezza leggera proveniente da diverse direzioni contribuirà a mitigare il caldo.

In serata, è prevista una maggiore presenza di nubi sparse, con una leggera probabilità di piogge leggere. Le temperature si attesteranno intorno ai +27-28°C, mentre l’umidità aumenterà leggermente rispetto alle ore centrali della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo a Palermo per Mercoledì 4 Settembre indicano una giornata calda e variabile, con possibili piogge leggere nel corso della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di adattare l’abbigliamento alle temperature in aumento. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni meteo simili, con temperature elevate e possibili precipitazioni sparse.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 4 Settembre a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +25.7° perc. +26.1° 0.38 mm 4.9 S max 5.5 Ostro 69 % 1014 hPa 5 pioggia leggera +25.6° perc. +25.9° 0.15 mm 3.5 S max 4.1 Ostro 65 % 1014 hPa 8 cielo sereno +28.8° perc. +29.9° prob. 2 % 2.5 SE max 7.1 Scirocco 54 % 1014 hPa 11 cielo sereno +30.9° perc. +32.6° Assenti 5.9 N max 12.3 Tramontana 51 % 1014 hPa 14 pioggia leggera +30.4° perc. +32.6° 0.16 mm 2.8 NE max 12.3 Grecale 55 % 1013 hPa 17 cielo sereno +28.4° perc. +30.3° prob. 15 % 4.9 E max 9.3 Levante 62 % 1012 hPa 20 cielo sereno +27.2° perc. +29.1° prob. 7 % 4.6 SE max 7.9 Scirocco 69 % 1013 hPa 23 nubi sparse +26.9° perc. +29° Assenti 4.1 SSO max 6.5 Libeccio 74 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 19:27

