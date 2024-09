Meteo Palermo, le previsioni per domani mercoledì 18 settembre

StrettoWeb

Mercoledì 18 Settembre a Palermo si preannuncia una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel pomeriggio. Le previsioni meteo indicano una temperatura che si manterrà attorno ai 24°C durante le ore centrali della giornata, con un incremento della copertura nuvolosa nel corso della sera. I venti saranno prevalentemente leggeri, provenienti da direzioni variabili, con intensità che non supererà i 10 km/h.

Nella notte, Palermo si presenterà con un cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si manterrà attorno al 75%. Le condizioni di calma atmosferica favoriranno una piacevole frescura, rendendo la notte ideale per passeggiate all’aperto.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un cambiamento significativo. Le previsioni del tempo indicano l’arrivo di piogge leggere, che si intensificheranno nelle ore successive. La temperatura salirà gradualmente, raggiungendo i 23°C entro le 09:00. La copertura nuvolosa aumenterà, con una probabilità di pioggia che si attesterà intorno al 40%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Ovest, contribuendo a un’atmosfera umida.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno progressivamente. Sebbene le piogge persistano fino alle 14:00, si prevede un graduale diradamento delle nuvole. La temperatura massima raggiungerà i 24°C, con un’umidità che scenderà al 55%. Le precipitazioni diventeranno sporadiche, permettendo ai residenti di godere di momenti di sole tra le nuvole sparse.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo che si presenterà parzialmente nuvoloso. Le temperature scenderanno a circa 21°C, mentre l’umidità rimarrà attorno al 70%. I venti si faranno più leggeri, creando un’atmosfera tranquilla e piacevole per le attività serali.

In conclusione, le previsioni meteo per Palermo nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature che si manterranno sopra i 20°C. Giovedì e Venerdì si preannunciano giorni di bel tempo, con cieli sereni e temperature in aumento. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre le piogge di Mercoledì rappresenteranno un evento isolato in un contesto di stabilità atmosferica.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +19.8° perc. +19.8° Assenti 10.1 SO max 11.4 Libeccio 76 % 1013 hPa 5 cielo sereno +19.7° perc. +19.7° prob. 17 % 7.6 SO max 8.3 Libeccio 75 % 1013 hPa 8 pioggia leggera +22.7° perc. +22.6° 0.11 mm 6.6 OSO max 11.3 Libeccio 60 % 1014 hPa 11 pioggia leggera +23.6° perc. +23.6° 0.7 mm 10.9 O max 15.2 Ponente 60 % 1015 hPa 14 poche nuvole +24.6° perc. +24.5° prob. 24 % 7.8 NO max 13.4 Maestrale 55 % 1014 hPa 17 poche nuvole +22.4° perc. +22.5° prob. 15 % 4.3 NO max 6.6 Maestrale 67 % 1015 hPa 20 nubi sparse +21.5° perc. +21.6° Assenti 2.7 OSO max 3.6 Libeccio 72 % 1016 hPa 23 nubi sparse +20.9° perc. +21° Assenti 5.1 SE max 5.8 Scirocco 75 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 19:05

