Meteo Messina, le previsioni per domani venerdì 13 settembre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Messina di Venerdì 13 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con una leggera diminuzione nel pomeriggio. I venti saranno prevalentemente forti, contribuendo a un’ulteriore sensazione di freschezza.

Nella notte, Messina si presenterà con nubi sparse e temperature che si aggireranno intorno ai 22,4°C. La copertura nuvolosa sarà del 67%, con una leggera brezza da Ovest. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attestandosi attorno al 12%. Con l’avanzare delle ore, le temperature scenderanno leggermente, mantenendosi comunque sopra i 21°C.

La mattina inizierà con pioggia leggera, che porterà a un incremento della copertura nuvolosa. Le temperature si attesteranno tra i 23°C e i 24°C, con venti sostenuti che raggiungeranno i 30 km/h. La probabilità di pioggia aumenterà, con accumuli che potranno arrivare a 0,77 mm entro le ore centrali della mattina. L’umidità si manterrà alta, intorno al 73%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con il ritorno di poche nuvole e un cielo sereno. Le temperature massime raggiungeranno i 25°C, mentre i venti continueranno a soffiare con intensità, mantenendosi tra i 34 km/h e i 37 km/h. La probabilità di precipitazioni scenderà drasticamente, fino a un 1%, rendendo il pomeriggio ideale per attività all’aperto.

La sera si presenterà con un cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 22°C. I venti, sebbene freschi, tenderanno a diminuire leggermente in intensità, mantenendosi comunque intorno ai 28 km/h. L’umidità si manterrà su valori accettabili, intorno al 59%, garantendo una serata piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Messina nei prossimi giorni mostrano un miglioramento generale, con temperature che si stabilizzeranno su valori gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteo della mattina di Venerdì, poiché la pioggia leggera potrebbe influenzare le prime ore della giornata. Con l’arrivo del weekend, si prevede un ulteriore miglioramento, con cieli sereni e temperature in lieve aumento.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +21.7° perc. +21.9° prob. 19 % 6.2 S max 8 Ostro 76 % 1010 hPa 5 poche nuvole +22.4° perc. +22.4° prob. 35 % 9.3 O max 18.3 Ponente 66 % 1011 hPa 8 pioggia leggera +23.6° perc. +23.9° 0.77 mm 31.6 O max 44.8 Ponente 73 % 1012 hPa 11 poche nuvole +25.4° perc. +25.5° prob. 50 % 37.3 ONO max 53.8 Maestrale 57 % 1012 hPa 14 poche nuvole +24.7° perc. +24.7° prob. 1 % 35.4 ONO max 50 Maestrale 56 % 1012 hPa 17 cielo sereno +22.8° perc. +22.7° prob. 1 % 30.7 ONO max 44 Maestrale 59 % 1012 hPa 20 cielo sereno +22.8° perc. +22.6° Assenti 28.7 O max 41.8 Ponente 59 % 1014 hPa 23 nubi sparse +22.8° perc. +22.5° Assenti 37.1 ONO max 50 Maestrale 54 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 19:04

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.