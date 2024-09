Meteo Messina, le previsioni per domani sabato 21 settembre

StrettoWeb

Le condizioni meteo per Messina nel corso di Sabato 21 Settembre si presenteranno con una predominanza di nubi sparse e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà caratterizzato da poche nuvole, con temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. La mattina porterà un incremento della copertura nuvolosa, ma le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 25°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, si prevede una leggera diminuzione delle temperature, ma il clima rimarrà comunque mite. La sera si chiuderà con un cielo coperto, ma senza precipitazioni significative.

Durante la notte, Messina si troverà sotto un cielo prevalentemente sereno con poche nuvole e una temperatura di circa 20,2°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Nord-Nord Ovest, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 75%, garantendo una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, la situazione meteo cambierà leggermente. Le nubi sparse aumenteranno, portando una copertura nuvolosa che raggiungerà il 48% entro le 07:00. Le temperature saliranno progressivamente, toccando i 25°C intorno alle 11:00. Anche la velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che si attesteranno tra i 4 e i 6 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere parzialmente nuvoloso. Le temperature si manterranno intorno ai 24-25°C, con una leggera diminuzione verso le ore 16:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 82% alle 13:00, ma non si prevedono precipitazioni significative. L’umidità si attesterà attorno al 56-70%, creando un clima piuttosto umido.

La sera porterà un cambiamento nel panorama meteo. Il cielo si presenterà coperto, con una copertura nuvolosa che toccherà il 100% alle 19:00. Le temperature scenderanno lentamente, stabilizzandosi intorno ai 21°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 15 km/h. Non si prevedono piogge, ma l’umidità rimarrà alta, attorno al 76-79%.

In conclusione, le previsioni meteo per Messina nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori miti. Domani, si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, ma senza significative precipitazioni. Dopodomani, le condizioni potrebbero stabilizzarsi, con un ritorno a cieli più sereni e temperature simili a quelle di Sabato. Gli amanti del clima temperato troveranno in Messina un ambiente favorevole per le attività all’aperto, pur prestando attenzione alle variazioni della previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +20.2° perc. +20.3° Assenti 7.7 N max 10.5 Tramontana 76 % 1018 hPa 5 nubi sparse +20° perc. +20.1° prob. 1 % 5.9 N max 8.7 Tramontana 78 % 1018 hPa 8 nubi sparse +23.4° perc. +23.4° prob. 2 % 3.2 NNE max 3.8 Grecale 61 % 1019 hPa 11 nubi sparse +25° perc. +25° Assenti 5.7 S max 11.2 Ostro 56 % 1019 hPa 14 nubi sparse +24.9° perc. +24.9° prob. 19 % 9.1 SSO max 12.9 Libeccio 57 % 1018 hPa 17 nubi sparse +22.5° perc. +22.6° prob. 5 % 10.1 S max 14.7 Ostro 70 % 1018 hPa 20 nubi sparse +21.5° perc. +21.7° Assenti 10.5 SSE max 14.5 Scirocco 77 % 1020 hPa 23 nubi sparse +21° perc. +21.2° Assenti 12.5 SSE max 20.3 Scirocco 79 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 18:52

