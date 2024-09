Meteo Enna, le previsioni per domani sabato 21 settembre

StrettoWeb

Le condizioni meteo a Enna per Sabato 21 Settembre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con possibilità di piogge leggere nel pomeriggio. La temperatura si manterrà su valori moderati, oscillando tra i 16,1°C e i 24,1°C durante la giornata. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche che non supereranno i 17,1 km/h. L’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, raggiungendo picchi del 100% nelle ore serali.

Nella notte, le condizioni meteo inizieranno con poche nuvole e una temperatura di circa 16,5°C. Con il passare delle ore, il cielo diventerà sempre più nuvoloso, portando a una copertura nuvolosa che raggiungerà il 96% entro le prime ore del mattino. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 16°C, mentre l’umidità si attesterà intorno all’83%.

Durante la mattina, il cielo sarà coperto, con temperature che saliranno fino a 24,1°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà significativa, con valori che si aggireranno attorno al 45-60%. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente da sud-est, e l’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque sopra il 40%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 19,8°C verso le ore 17:00. Si prevede anche la possibilità di pioggia leggera, con accumuli minimi di circa 0,15 mm. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 67%, e il vento si manterrà leggero, con raffiche fino a 17,1 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 17,4°C. Il cielo rimarrà coperto, con un’umidità che toccherà il 82%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà la notte.

In conclusione, le previsioni del tempo per Enna nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e un cielo prevalentemente nuvoloso. Non si prevedono cambiamenti significativi, ma è consigliabile prestare attenzione alle possibili piogge leggere nel pomeriggio di Sabato. Domani e dopodomani, le condizioni meteo potrebbero continuare a mantenere un clima simile, con temperature che varieranno tra i 17°C e i 24°C.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +15.9° perc. +15.8° Assenti 4.3 NE max 4.2 Grecale 86 % 1018 hPa 5 nubi sparse +15.1° perc. +15° Assenti 4.2 NE max 4.2 Grecale 88 % 1018 hPa 8 nubi sparse +19.6° perc. +19.3° Assenti 7.9 ESE max 8.5 Scirocco 65 % 1019 hPa 11 nubi sparse +23.2° perc. +22.7° Assenti 10.7 SSE max 9 Scirocco 44 % 1019 hPa 14 cielo coperto +22.8° perc. +22.4° prob. 4 % 17.1 SE max 15.3 Scirocco 48 % 1017 hPa 17 pioggia leggera +19.8° perc. +19.5° 0.15 mm 7.9 SSE max 11.2 Scirocco 67 % 1019 hPa 20 cielo coperto +18.3° perc. +18.2° Assenti 6.1 ESE max 9.1 Scirocco 79 % 1020 hPa 23 cielo coperto +17.4° perc. +17.3° Assenti 4.8 E max 8.1 Levante 82 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 18:57

