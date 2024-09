Meteo Enna, le previsioni per domani martedì 24 settembre

StrettoWeb

Martedì 24 Settembre a Enna si prevede una giornata caratterizzata da un miglioramento delle condizioni meteo rispetto ai giorni precedenti. La notte inizierà con un cielo completamente coperto, ma già dalle prime ore del mattino si assisterà a un progressivo diradamento delle nuvole. Le temperature si manterranno su valori miti, con una minima che si attesterà intorno ai 15,9°C. Durante la giornata, le previsioni del tempo indicano un aumento delle temperature, che raggiungeranno un massimo di 25,4°C nel pomeriggio.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con un cielo coperto e temperature che varieranno tra 15,9°C e 17,6°C. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 4 km/h, provenienti principalmente da ovest. L’umidità si manterrà alta, oscillando intorno al 80%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da nuvoloso a sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 20,2°C entro le 8:00. La copertura nuvolosa si ridurrà al 7%, favorendo un clima più gradevole. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con velocità del vento che varieranno tra 3 km/h e 6,4 km/h.

Nel pomeriggio, il clima si stabilizzerà su valori piacevoli, con temperature che toccheranno i 25,4°C. Le nuvole sparse non porteranno precipitazioni, e l’umidità scenderà fino al 34%. La direzione del vento rimarrà prevalentemente da ovest, mantenendo una leggera brezza che renderà l’aria più fresca.

La sera si prevede serena, con temperature in calo fino a 17,4°C. L’umidità aumenterà nuovamente, ma senza compromettere il comfort. Le condizioni meteo rimarranno stabili, con un cielo sereno e una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne.

In conclusione, le previsioni meteo per Enna indicano una giornata di transizione, con un netto miglioramento rispetto ai giorni precedenti. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che si stabilizzeranno su valori autunnali, rendendo il clima ideale per attività all’aperto. Gli amanti della natura e delle passeggiate potranno approfittare di queste belle giornate che ci accompagneranno verso l’inizio di Ottobre.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +16.6° perc. +16.4° prob. 2 % 3.1 O max 3.2 Ponente 77 % 1015 hPa 5 cielo coperto +15.9° perc. +15.7° prob. 3 % 2.2 NO max 2.6 Maestrale 80 % 1015 hPa 8 cielo sereno +20.2° perc. +19.8° Assenti 3.1 ONO max 4.1 Maestrale 61 % 1016 hPa 11 nubi sparse +23.9° perc. +23.5° Assenti 7.5 ONO max 9.1 Maestrale 42 % 1016 hPa 14 poche nuvole +25.4° perc. +24.8° prob. 1 % 10.4 O max 12.3 Ponente 34 % 1015 hPa 17 nubi sparse +21.1° perc. +20.8° prob. 1 % 4.5 N max 10.7 Tramontana 57 % 1015 hPa 20 cielo sereno +18.5° perc. +18.3° Assenti 5.7 NE max 6 Grecale 73 % 1018 hPa 23 cielo sereno +17.4° perc. +17.2° Assenti 3.9 E max 4.4 Levante 80 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 18:52

