Meteo Enna, le previsioni per domani lunedì 23 settembre

Le condizioni meteo di Enna per Lunedì 23 Settembre si presenteranno caratterizzate da un clima variabile, con un predominio di nuvole e piogge leggere nel corso della giornata. Le previsioni del tempo indicano un inizio di giornata fresco, con temperature che si attesteranno intorno ai 16,6°C durante la notte e che saliranno gradualmente fino a raggiungere un massimo di 20,9°C nella mattina. Tuttavia, nel pomeriggio, si prevede un abbassamento delle temperature, accompagnato da piogge intermittenti.

Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 94%. La temperatura si manterrà attorno ai 16,6°C, con una leggera brezza proveniente da est. La probabilità di precipitazioni sarà assente, rendendo la notte relativamente tranquilla.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno fino a 20,9°C. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, intorno al 63%, e si registrerà una leggera brezza. Le previsioni meteo indicano una probabilità di pioggia che aumenterà nel corso della giornata, con l’arrivo di piogge leggere già a partire da mezzogiorno.

Il pomeriggio porterà con sé un incremento delle precipitazioni, con piogge leggere che si intensificheranno. Le temperature scenderanno a 18,9°C alle 15:00, mentre l’umidità salirà fino al 71%. Le raffiche di vento saranno moderate, con una velocità che raggiungerà i 9,6 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, rendendo il cielo grigio e opprimente.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo inizieranno a migliorare leggermente, con una diminuzione delle precipitazioni e un cielo che si schiarirà. Le temperature scenderanno ulteriormente, attestandosi intorno ai 15,5°C. La probabilità di pioggia diminuirà, e si prevede una copertura nuvolosa che si ridurrà al 29%.

In conclusione, le previsioni meteo per Enna nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Martedì e Mercoledì si prevede un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, con cieli più sereni e temperature che potrebbero superare i 22°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +16° perc. +15.8° Assenti 0.4 E max 1.7 Levante 82 % 1016 hPa 5 nubi sparse +15.5° perc. +15.3° prob. 6 % 2.6 SE max 2.9 Scirocco 85 % 1015 hPa 8 cielo coperto +18.2° perc. +18.1° prob. 19 % 4.2 SSO max 6 Libeccio 74 % 1016 hPa 11 cielo coperto +20.9° perc. +20.7° prob. 19 % 7.7 S max 7.9 Ostro 63 % 1014 hPa 14 pioggia leggera +19.7° perc. +19.5° 0.32 mm 9.6 SO max 9 Libeccio 67 % 1013 hPa 17 cielo coperto +18.2° perc. +18.1° prob. 75 % 3.7 SO max 4.5 Libeccio 75 % 1014 hPa 20 poche nuvole +16.5° perc. +16.4° prob. 12 % 4.1 ONO max 4.2 Maestrale 85 % 1015 hPa 23 nubi sparse +15.5° perc. +15.5° prob. 3 % 0.8 S max 1.5 Ostro 90 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 18:53

