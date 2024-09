Meteo Enna, le previsioni per domani domenica 8 settembre

StrettoWeb

Domenica 8 Settembre si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso a Enna. Le previsioni meteo indicano che la mattina inizierà con temperature gradevoli, mentre nel pomeriggio si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che raggiungeranno il picco nel primo pomeriggio. La sera, invece, porterà con sé un cielo coperto, mantenendo le temperature su valori moderati.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con un cielo sereno e poche nuvole, con temperature che si attesteranno intorno ai 24,3°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, intorno ai 24,2°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest a 4,3 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 54%, garantendo una notte piacevole.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà sereno, favorendo un aumento delle temperature che raggiungeranno i 27,3°C alle 07:00. La situazione continuerà a migliorare, con un picco di 30,3°C previsto per le 09:00. La brezza leggera proveniente da Sud-Sud Est accompagnerà la giornata, mantenendo l’umidità su valori relativamente bassi, intorno al 33%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cambiamento significativo, con un aumento della copertura nuvolosa. Alle 13:00, il cielo sarà coperto al 99%, e la temperatura si stabilizzerà attorno ai 33,1°C. Le condizioni di vento si intensificheranno, con raffiche che potranno raggiungere i 17,9 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 41% nel tardo pomeriggio.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che si presenterà completamente coperto. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 24°C alle 21:00. L’umidità continuerà a salire, raggiungendo il 55%. Le condizioni di vento rimarranno leggere, con una brezza proveniente da Sud.

In conclusione, le previsioni meteo per Enna indicano una giornata di transizione, con un inizio soleggiato che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso e una sera coperta. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori moderati e un aumento della probabilità di nuvole. Gli amanti del sole dovranno approfittare della mattinata, mentre nel pomeriggio e in serata si dovranno preparare a un clima più fresco e nuvoloso.

Tutti i dati meteo di Domenica 8 Settembre a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +24° perc. +23.8° Assenti 4.7 NO max 4.9 Maestrale 52 % 1015 hPa 5 poche nuvole +23.5° perc. +23.2° Assenti 4.5 ENE max 4.3 Grecale 49 % 1015 hPa 8 cielo sereno +28.9° perc. +28.2° Assenti 5.8 SSE max 5.3 Scirocco 36 % 1016 hPa 11 nubi sparse +32.3° perc. +30.9° Assenti 9.6 S max 6.4 Ostro 28 % 1015 hPa 14 nubi sparse +33° perc. +31.6° Assenti 14.8 SSO max 10.8 Libeccio 27 % 1013 hPa 17 cielo coperto +27.6° perc. +27.4° Assenti 11.8 SSO max 16.7 Libeccio 41 % 1014 hPa 20 cielo coperto +24.8° perc. +24.7° Assenti 4.9 SSO max 5.7 Libeccio 52 % 1014 hPa 23 cielo coperto +24° perc. +23.9° Assenti 4 S max 5.2 Ostro 55 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 19:17

