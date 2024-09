Meteo Catania, le previsioni per domani sabato 21 settembre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Catania di Sabato 21 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 22,5°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno, ma nel corso della giornata si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di pioggia leggera nel tardo mattino.

Nel dettaglio, la notte inizierà con nubi sparse e una temperatura di 22,5°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attestandosi intorno al 4%. Proseguendo verso la mattina, il cielo si schiarirà, raggiungendo un picco di 23,2°C alle 07:00, con una copertura nuvolosa che si ridurrà al 3%. Tuttavia, già a partire dalle 10:00, si prevede un cambiamento, con l’arrivo di pioggia leggera e una temperatura che si stabilizzerà attorno ai 25°C.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 85% alle 15:00. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 24°C. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma non si escludono brevi rovesci. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 16,1 km/h.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che si presenterà quasi completamente coperto. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 23°C, con un’umidità che si attesterà attorno al 67%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera gradevole nonostante l’aumento dell’umidità.

In conclusione, le previsioni del tempo per Catania nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità, con un possibile miglioramento a partire da Domenica. Tuttavia, per Sabato, si consiglia di prepararsi a una giornata nuvolosa con possibilità di pioggia leggera, mantenendo un occhio attento alle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +22° perc. +22.2° Assenti 3.4 NNE max 6.1 Grecale 72 % 1017 hPa 5 nubi sparse +21.5° perc. +21.7° Assenti 3.5 NNE max 5.5 Grecale 74 % 1018 hPa 8 nubi sparse +24° perc. +24° prob. 1 % 10.7 ENE max 13.6 Grecale 62 % 1019 hPa 11 nubi sparse +25.3° perc. +25.4° Assenti 14 E max 11.6 Levante 57 % 1019 hPa 14 nubi sparse +24.8° perc. +25° prob. 25 % 16.1 E max 13.9 Levante 61 % 1018 hPa 17 cielo coperto +23.4° perc. +23.6° prob. 9 % 9.3 E max 12.3 Levante 67 % 1019 hPa 20 cielo coperto +23.2° perc. +23.3° Assenti 6.1 E max 10.2 Levante 67 % 1020 hPa 23 cielo coperto +22.8° perc. +23° Assenti 4 E max 7.2 Levante 69 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 18:53

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.