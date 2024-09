Meteo Catania, le previsioni per domani martedì 17 settembre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Catania di Martedì 17 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 21°C, con una leggera diminuzione prevista nelle ore successive. La copertura nuvolosa sarà significativa, con un’alta probabilità di cielo coperto che si protrarrà fino alla sera.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno da 21,5°C a 23,3°C. La velocità del vento si manterrà tra i 18 km/h e i 20 km/h, proveniente principalmente da Ovest. L’umidità sarà moderata, oscillando attorno al 59%. Le previsioni del tempo non segnalano precipitazioni, ma la probabilità di pioggia rimarrà bassa, attorno al 4%.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 26°C, mantenendo una sensazione di calore simile. La copertura nuvolosa continuerà a essere elevata, con una probabilità di cielo coperto che si attesterà attorno al 100%. Anche in questo intervallo, il vento sarà presente, con raffiche che potranno arrivare fino a 37 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 48%, contribuendo a un clima piuttosto gradevole.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 22°C. Il cielo rimarrà coperto, e le condizioni di vento si stabilizzeranno, con velocità che scenderanno a circa 14 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia che rimarrà sotto il 10%.

In conclusione, le previsioni meteo per Catania nei prossimi giorni indicano una persistenza di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono cambiamenti significativi nel tempo, con possibilità di schiarite solo nei giorni successivi. Pertanto, chiunque si trovi in città potrà godere di una settimana caratterizzata da un clima temperato, ideale per attività all’aperto, anche se con un occhio attento alle nuvole.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +20.6° perc. +20.4° prob. 11 % 13.8 OSO max 19.2 Libeccio 65 % 1009 hPa 5 cielo coperto +21° perc. +20.7° prob. 4 % 16.3 O max 27.5 Ponente 60 % 1010 hPa 8 cielo coperto +22.5° perc. +22.4° prob. 8 % 20 O max 27 Ponente 61 % 1011 hPa 11 cielo coperto +24.7° perc. +24.6° prob. 33 % 22.1 O max 30.8 Ponente 55 % 1011 hPa 14 cielo coperto +26.2° perc. +26.2° prob. 35 % 28.4 OSO max 37.2 Libeccio 48 % 1010 hPa 17 cielo coperto +23.7° perc. +23.7° prob. 19 % 19 OSO max 28.2 Libeccio 60 % 1011 hPa 20 cielo coperto +23° perc. +23° prob. 5 % 14.8 OSO max 25.6 Libeccio 62 % 1012 hPa 23 cielo coperto +22.1° perc. +22.1° prob. 11 % 14.7 OSO max 22.1 Libeccio 66 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 19:00

