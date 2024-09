Meteo Catania, le previsioni per domani lunedì 30 settembre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Catania di Lunedì 30 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà completamente sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 21°C. La brezza leggera proveniente da Ovest garantirà un’atmosfera piacevole, con un’umidità che si manterrà attorno al 51%.

Nella mattina, il sole continuerà a splendere, portando le temperature a salire fino a 25,4°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà al 0%, permettendo di godere di una giornata luminosa. I venti, che soffieranno da Sud-Est, si presenteranno con intensità variabile, ma sempre sotto forma di brezza leggera. L’umidità scenderà ulteriormente, raggiungendo il 39%.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 24°C, con una leggera diminuzione rispetto al picco della mattina. Anche in questo intervallo orario, il cielo rimarrà sereno e le condizioni di vento non subiranno variazioni significative. L’umidità si manterrà tra il 39% e il 50%, rendendo l’aria fresca e piacevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 21°C. Anche in questo caso, il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una serata tranquilla. I venti si faranno più leggeri, con velocità che scenderanno a circa 2,6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Catania nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e condizioni di cielo sereno. Domani, Martedì, si prevede un leggero aumento delle temperature, mentre dopodomani potrebbe esserci una leggera variazione, ma senza significativi cambiamenti nelle condizioni generali. Gli amanti del bel tempo troveranno quindi in questi giorni un’ottima occasione per godere delle bellezze della città.

Tutti i dati meteo di Lunedì 30 Settembre a Catania

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +20.4° perc. +19.9° Assenti 1.7 O max 6.3 Ponente 53 % 1020 hPa 5 cielo sereno +19.6° perc. +19.1° Assenti 3.9 OSO max 5.2 Libeccio 57 % 1020 hPa 8 cielo sereno +22.2° perc. +21.7° Assenti 6.6 OSO max 5 Libeccio 47 % 1021 hPa 11 cielo sereno +24.8° perc. +24.4° Assenti 8.6 SSE max 9.5 Scirocco 41 % 1020 hPa 14 cielo sereno +24.5° perc. +24.2° Assenti 17.1 SE max 12.9 Scirocco 45 % 1019 hPa 17 cielo sereno +22.8° perc. +22.5° Assenti 12.2 ESE max 16 Scirocco 54 % 1019 hPa 20 cielo sereno +22.1° perc. +21.8° Assenti 2.6 ENE max 7 Grecale 57 % 1019 hPa 23 cielo sereno +21.1° perc. +20.7° Assenti 1.8 N max 6.8 Tramontana 57 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 18:40

