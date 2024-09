Meteo Catania, le previsioni per domani domenica 15 settembre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Catania di Domenica 15 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà nel corso della giornata in una copertura nuvolosa crescente. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 25,2°C nel primo pomeriggio. La presenza di nuvole sarà più marcata nel pomeriggio e in serata, con una probabilità di precipitazioni molto bassa. I venti si presenteranno leggeri, provenienti principalmente da direzioni occidentali.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. La mattina si aprirà con cieli sereni e temperature in aumento, che raggiungeranno i 21,8°C alle 07:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con una percentuale di nuvole che non supererà il 14%. Durante la mattina, i venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 3,2 km/h e i 7,9 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo, con l’arrivo di nubi sparse che porteranno a una copertura nuvolosa che raggiungerà il 90% intorno alle 15:00. Le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi attorno ai 23°C. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 23%. I venti si presenteranno più intensi, con velocità che potranno arrivare fino a 13,4 km/h.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con cieli completamente coperti e temperature che scenderanno fino a 21,3°C. I venti continueranno a essere leggeri, mantenendo una velocità intorno ai 6 km/h. L’umidità si manterrà su valori elevati, attorno al 53%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Catania nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una predominanza di cieli sereni, anche se non mancheranno momenti di nuvolosità. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà un ritorno a condizioni più soleggiate, rendendo l’atmosfera ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +19.7° perc. +19.2° prob. 19 % 9.3 O max 15.2 Ponente 55 % 1014 hPa 5 cielo sereno +19.3° perc. +18.8° prob. 12 % 9 ONO max 13.6 Maestrale 56 % 1014 hPa 8 poche nuvole +22.9° perc. +22.4° Assenti 3.2 OSO max 4.5 Libeccio 43 % 1014 hPa 11 nubi sparse +25° perc. +24.6° prob. 15 % 7.9 S max 13.3 Ostro 39 % 1014 hPa 14 cielo coperto +23.5° perc. +23° prob. 23 % 13.4 E max 11.7 Levante 45 % 1014 hPa 17 nubi sparse +22.8° perc. +22.5° prob. 11 % 7.8 ESE max 8.1 Scirocco 50 % 1014 hPa 20 cielo coperto +22° perc. +21.7° Assenti 3.7 SSO max 6 Libeccio 53 % 1015 hPa 23 nubi sparse +21.3° perc. +20.9° prob. 2 % 7.5 O max 8.4 Ponente 53 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 19:03

