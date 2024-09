Meteo Caltanissetta, le previsioni per domani venerdì 13 settembre

StrettoWeb

Le condizioni meteo di Caltanissetta per Venerdì 13 Settembre si presenteranno prevalentemente serene, con temperature che varieranno nel corso della giornata. La mattina inizierà con un cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 21,3°C, mentre nel pomeriggio si raggiungeranno punte di 25,4°C. La presenza di venti freschi e una bassa probabilità di precipitazioni caratterizzeranno la giornata, rendendo il clima gradevole e ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, si registrerà un cielo sereno con una temperatura di 18,2°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno all’1%, e i venti soffieranno da Ovest-Sud Ovest a una velocità di 10,2 km/h. Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo l’88% alle 01:00, ma senza precipitazioni significative. La temperatura percepita rimarrà costante attorno ai 17,8°C.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno fino alle 11:00, con temperature che saliranno gradualmente fino a 25,1°C. I venti continueranno a soffiare da Ovest-Nord Ovest, aumentando la loro intensità fino a 27,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 37%, garantendo un clima secco e piacevole.

Il pomeriggio porterà un ulteriore aumento delle temperature, che toccheranno i 25,4°C alle 13:00. La giornata rimarrà caratterizzata da un cielo sereno e da venti freschi che raggiungeranno punte di 30 km/h. L’umidità si manterrà bassa, attorno al 35%, rendendo il clima ideale per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo i 17,4°C alle 21:00. Il cielo rimarrà sereno e i venti continueranno a soffiare da Nord Ovest, con intensità che varierà tra 17,2 km/h e 19,4 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort.

In conclusione, le previsioni meteo per Caltanissetta indicano una giornata di Venerdì 13 Settembre caratterizzata da condizioni di meteo favorevoli, con temperature piacevoli e cieli sereni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto troveranno quindi un clima ideale per godere delle bellezze di Caltanissetta.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +17.8° perc. +17.8° prob. 6 % 11.1 O max 26.7 Ponente 85 % 1012 hPa 5 cielo coperto +19° perc. +19° prob. 17 % 15.6 O max 40.1 Ponente 78 % 1012 hPa 8 cielo sereno +22.7° perc. +22.4° prob. 32 % 24.1 O max 41.8 Ponente 53 % 1013 hPa 11 cielo sereno +25.1° perc. +24.6° prob. 32 % 27.6 ONO max 42.7 Maestrale 37 % 1012 hPa 14 cielo sereno +24.7° perc. +24.2° Assenti 29.6 ONO max 42.5 Maestrale 35 % 1012 hPa 17 cielo sereno +20.8° perc. +20.1° Assenti 21 NO max 29.6 Maestrale 45 % 1013 hPa 20 cielo sereno +17.8° perc. +17.2° Assenti 18.2 NO max 29.9 Maestrale 58 % 1015 hPa 23 cielo sereno +16.4° perc. +15.7° Assenti 18.5 NO max 31.8 Maestrale 59 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 19:10

