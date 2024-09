Meteo Caltanissetta, le previsioni per domani sabato 14 settembre

StrettoWeb

Le condizioni meteo di Caltanissetta per Sabato 14 Settembre si preannunciano favorevoli, con cieli prevalentemente sereni e temperature gradevoli. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 15°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. La mattina porterà un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 19°C intorno alle 10:00, accompagnate da una leggera copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile, con temperature che toccheranno i 21°C e cieli sereni. La sera si presenterà fresca, con valori che scenderanno nuovamente a circa 15°C.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa minima. Le temperature oscilleranno tra i 14°C e i 15°C, mentre la velocità del vento si attesterà attorno ai 18 km/h, creando una leggera sensazione di freschezza. L’umidità si manterrà intorno al 55%, garantendo un’atmosfera piacevole.

Con l’arrivo della mattina, il sole si alzerà e le temperature inizieranno a salire. Alle 09:00, si registreranno circa 18°C, con poche nuvole che non influenzeranno la luminosità del cielo. La velocità del vento rimarrà sostenuta, con punte di 30 km/h, e l’umidità scenderà al 41%, rendendo l’aria più secca e confortevole.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a migliorare, con temperature che raggiungeranno i 21°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde della giornata. L’umidità si attesterà attorno al 33%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1013 hPa. Le condizioni di vento saranno moderate, con velocità che varieranno tra i 20 e i 25 km/h.

La sera porterà un abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 15°C. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con una leggera brezza che renderà l’atmosfera piacevole. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 66%, ma senza compromettere il comfort.

In conclusione, le previsioni del tempo per Caltanissetta indicano un Sabato 14 Settembre caratterizzato da condizioni meteo favorevoli, con cieli sereni e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, godendo di un clima ideale.

