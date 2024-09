Meteo Caltanissetta, le previsioni per domani martedì 24 settembre

StrettoWeb

Martedì 24 Settembre a Caltanissetta si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 18,1°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un progressivo diradamento delle nuvole.

Nella mattina, il cielo si schiarirà, portando a condizioni di cielo sereno e temperature che raggiungeranno i 22,2°C intorno alle 09:00. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti provenienti da Ovest e Nord-Ovest, che si manterranno a una velocità di circa 5-10 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 54%.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà piacevole, con temperature che toccheranno i 26,4°C alle 14:00. Le condizioni di cielo sereno continueranno a dominare, con solo qualche nube sparsa nel tardo pomeriggio. L’intensità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 13 km/h, ma senza creare disagi. L’umidità si manterrà attorno al 30-32%, rendendo l’aria fresca e gradevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 19°C. Il cielo rimarrà sereno, favorendo una piacevole atmosfera per le attività all’aperto. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’aria fresca e confortevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Caltanissetta indicano una giornata di bel tempo, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un lieve aumento delle temperature, rendendo l’inizio della settimana ideale per attività all’aperto. Gli amanti del sole e del clima mite troveranno in questo periodo un’ottima opportunità per godere delle belle giornate autunnali.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +17° perc. +16.8° Assenti 3.2 ONO max 3.5 Maestrale 78 % 1015 hPa 5 cielo coperto +16.4° perc. +16.2° Assenti 1.5 NO max 1.8 Maestrale 81 % 1015 hPa 8 cielo sereno +20.7° perc. +20.4° Assenti 3.3 ONO max 4.1 Maestrale 61 % 1016 hPa 11 nubi sparse +24.8° perc. +24.4° Assenti 9.1 ONO max 11 Maestrale 38 % 1016 hPa 14 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 11.6 ONO max 12.8 Maestrale 30 % 1015 hPa 17 nubi sparse +22.4° perc. +22° Assenti 7.4 ONO max 14.3 Maestrale 51 % 1015 hPa 20 cielo sereno +19.8° perc. +19.6° Assenti 5.7 NNE max 6.1 Grecale 69 % 1017 hPa 23 cielo sereno +18.5° perc. +18.4° Assenti 5 E max 4.7 Levante 74 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 18:53

