Meteo Caltanissetta, le previsioni per domani giovedì 19 settembre

Le previsioni meteo per Caltanissetta di Giovedì 19 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con la presenza di nuvole e piogge leggere nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 15,6°C e i 24,8°C. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 19,8 km/h.

Durante la notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura che scenderà fino a 17,2°C. La probabilità di precipitazioni sarà contenuta, con un’umidità che si attesterà attorno all’83%.

Nella mattina, il cielo sarà coperto al 100%, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 24°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà costante, mentre la probabilità di pioggia sarà bassa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo cambieranno, portando a un aumento della probabilità di pioggia leggera. Le temperature si manterranno attorno ai 24°C, con un’intensificazione della copertura nuvolosa. Le raffiche di vento si faranno sentire, raggiungendo i 19,8 km/h.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19°C. Le piogge leggere diventeranno più frequenti, con un’umidità che si manterrà alta, attorno al 72%. La probabilità di precipitazioni aumenterà, rendendo necessario un ombrello per chi avrà intenzione di uscire.

In conclusione, le previsioni del tempo per Caltanissetta nei prossimi giorni suggeriscono un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature più elevate. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, specialmente per il fine settimana.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +16.4° perc. +16.4° 0.32 mm 3.7 SO max 4 Libeccio 87 % 1015 hPa 5 pioggia leggera +15.6° perc. +15.5° 0.33 mm 2 ONO max 2.2 Maestrale 91 % 1014 hPa 8 cielo coperto +20.2° perc. +20° Assenti 7.1 SO max 11.3 Libeccio 68 % 1015 hPa 11 cielo coperto +24° perc. +23.7° prob. 8 % 15.9 SO max 19.2 Libeccio 47 % 1014 hPa 14 cielo coperto +24.4° perc. +24.1° prob. 32 % 18.5 SO max 19.4 Libeccio 44 % 1013 hPa 17 cielo coperto +21° perc. +20.7° prob. 39 % 12.7 SO max 16.1 Libeccio 58 % 1014 hPa 20 cielo coperto +19.3° perc. +19.1° prob. 84 % 7.8 SSO max 16.2 Libeccio 71 % 1015 hPa 23 cielo coperto +18.8° perc. +18.6° prob. 81 % 4 NNE max 4.5 Grecale 72 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 19:01

