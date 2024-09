Meteo Caltanissetta, le previsioni per domani giovedì 12 settembre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Caltanissetta di Giovedì 12 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cieli prevalentemente sereni e temperature gradevoli. I dati raccolti mostrano un clima stabile, con una leggera brezza che accompagnerà le ore del giorno. La temperatura massima si attesterà intorno ai 27,9°C, mentre la minima si registrerà durante la notte a circa 18,9°C. L’umidità si manterrà su livelli moderati, oscillando tra il 25% e il 78%, garantendo un comfort climatico accettabile.

Durante la notte, Caltanissetta godrà di cieli sereni, con una temperatura che scenderà gradualmente fino a raggiungere i 18,9°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attestandosi attorno al 4%, e il vento soffierà da Ovest a una velocità di circa 6,1 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 75%, ma senza alcuna previsione di precipitazioni.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 27,5°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto il 34%. Il vento si farà sentire con una velocità di circa 18,5 km/h, mantenendo una brezza vivace e rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo resteranno favorevoli, con cieli sereni e temperature che toccheranno il picco di 27,9°C. L’intensità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 22 km/h, e l’umidità scenderà fino al 27%, contribuendo a un clima secco e confortevole. Non si prevedono precipitazioni, garantendo così un pomeriggio ideale per attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 19°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. L’umidità aumenterà nuovamente, ma senza raggiungere livelli critici.

In conclusione, le previsioni del tempo per Caltanissetta nei prossimi giorni sembrano promettere un clima stabile e piacevole. Venerdì e Sabato si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e cieli sereni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, soprattutto in vista dell’arrivo di nuove perturbazioni nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +18.4° perc. +18.2° Assenti 5.3 O max 7.7 Ponente 75 % 1011 hPa 5 cielo sereno +17.3° perc. +17.1° Assenti 4.7 NO max 4.6 Maestrale 78 % 1012 hPa 8 nubi sparse +21.7° perc. +21.4° Assenti 8 NO max 12.1 Maestrale 54 % 1013 hPa 11 nubi sparse +26.7° perc. +26.3° Assenti 16.1 O max 21.5 Ponente 31 % 1012 hPa 14 cielo sereno +27.6° perc. +26.6° Assenti 24.6 O max 27.6 Ponente 25 % 1011 hPa 17 cielo sereno +23.3° perc. +22.8° Assenti 18.6 O max 27.1 Ponente 41 % 1011 hPa 20 cielo sereno +20.2° perc. +19.8° Assenti 5.7 OSO max 6.9 Libeccio 60 % 1013 hPa 23 cielo sereno +19° perc. +18.6° Assenti 7.4 OSO max 8.9 Libeccio 65 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 19:12

