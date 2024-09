Meteo Agrigento, le previsioni per domani giovedì 19 settembre

StrettoWeb

Le condizioni meteo di Agrigento per Giovedì 19 Settembre si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente nuvoloso, con probabili piogge nel corso della giornata. La temperatura si manterrà su valori miti, oscillando tra +18,6°C e +23,5°C. I venti saranno leggeri, con una velocità che varierà da 0,5 km/h a 11 km/h, prevalentemente da direzione sud-ovest. L’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, intorno al 70%.

Durante la notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura di circa +19,9°C. La probabilità di pioggia sarà del 30%, ma le precipitazioni non si presenteranno in modo significativo. Con il passare delle ore, la situazione meteo cambierà, portando a un aumento della copertura nuvolosa.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto al 100%, con temperature che saliranno fino a +23,3°C entro mezzogiorno. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, intorno al 11%, e non si prevederanno precipitazioni significative. I venti saranno leggeri, con una velocità che raggiungerà i 10,5 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 23°C. La probabilità di pioggia aumenterà leggermente, raggiungendo il 29% verso le ore 17:00. Tuttavia, le precipitazioni saranno di lieve entità, con accumuli minimi.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con piogge leggere attese intorno alle 19:00. Le temperature si manterranno intorno ai 21°C, mentre l’umidità si attesterà attorno al 70%. La probabilità di pioggia sarà alta, fino all’88% nelle ore serali, ma le precipitazioni rimarranno contenute.

In conclusione, le previsioni del tempo per Agrigento nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un possibile miglioramento a partire da Venerdì, quando si prevede un parziale ritorno del sole e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, le temperature rimarranno miti, rendendo il clima complessivamente gradevole. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti significativi.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +19° perc. +19° 0.43 mm 1.1 NO max 1.9 Maestrale 81 % 1014 hPa 5 pioggia leggera +18.6° perc. +18.7° 0.26 mm 3 ENE max 2.7 Grecale 83 % 1014 hPa 8 cielo coperto +21.4° perc. +21.5° prob. 6 % 4.4 S max 4.9 Ostro 72 % 1015 hPa 11 cielo coperto +23° perc. +23° prob. 14 % 10.5 SO max 11.2 Libeccio 64 % 1014 hPa 14 cielo coperto +23.4° perc. +23.3° prob. 10 % 10.2 SO max 9.9 Libeccio 59 % 1013 hPa 17 cielo coperto +21.8° perc. +21.8° prob. 29 % 5.4 SO max 6.6 Libeccio 67 % 1013 hPa 20 cielo coperto +21.1° perc. +21.2° prob. 81 % 1.3 ESE max 4.1 Scirocco 73 % 1014 hPa 23 cielo coperto +21.2° perc. +21.2° prob. 76 % 5.6 ENE max 5.8 Grecale 71 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 19:03

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.