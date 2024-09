Messina Volley, Mariapia Lorusso: “contenta della riconferma”

StrettoWeb

Nuova riconferma in attacco per il Messina Volley che, anche per la stagione 2024-25 del Campionato di Serie C femminile, potrà contare sulla schiacciatrice Mariapia Lorusso. Per l’atleta peloritana (classe 2000) questo sarà il secondo campionato in maglia giallo-blu, dopo essere cresciuta nelle giovanili dell’Azzurra per poi, nel 2014, trasferirsi a Roma e vestire le casacche capitoline della Volleyrò, Fenice Pallavolo e Giro Volley.

“Sono contentissima della conferma – commenta in numero 6 del Messina Volley – e sono molto entusiasta di cominciare questo nuovo anno. Conosco lo staff e le nuove compagne che stanno per arrivare e sono sicura che in questo ambiente sempre più competitivo, sia a livello di allenamenti che di gare, possiamo disputare un bellissimo campionato e prenderci qualcosa in più rispetto all’anno scorso. Io ho giocato tanti anni fuori, ma sono contentissima di essere tornata a Messina e la realtà del Messina Volley mi piace un sacco. Quest’anno con la presenza di mister Trimarchi, che conosco da tempo, sono sicurissima che riusciremo a crescere sotto tanti punti di vista. La Serie C è un campionato impegnativo con squadre che si presentano allo stesso livello e per questo motivo ci vuole qualcosa in più. Il nuovo organico è fatto per questo e siamo pronte a giocarci questo torneo. Al Messina Volley mi trovo bene e l’ambiente è molto stimolante e familiare. Riusciamo a trasformare la serenità esterna anche in campo”.

