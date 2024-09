Messina: lo spettacolo “Via Crudex” trionfa al “Premio Nazionale città di Leonforte”

StrettoWeb

“Via Crudex- Cantico della minaccia” del regista e drammaturgo Rosario Palazzolo e prodotto dal Teatro dei 3 Mestieri di Messina, si è aggiudicato la 41esima edizione del “Premio nazionale città di Leonforte” come miglior spettacolo per la sezione teatro.

Via Crudex, che ha come protagonisti gli attori Silvana Luppino e Stefano Cutrupi, si focalizza sulle paure tipiche degli attori, le loro disavventure e fragilità, con il loro vissuto traboccante di esperienze caduche e zeppo di acrobazie emotive.

Riconoscimenti anche per la migliore regia a Rosario Palazzolo e Stefano Cutrupi come miglior attore.

Questa la motivazione per il miglior spettacolo a Via Crudex: Per la drammaturgia originale firmata da Rosario Palazzolo, capace di affrontare con sarcasmo e guizzi di genialità il dietro le quinte della vita dei teatranti, perfettamente interpretata da Stefano Cutrupi e Silvana Luppino, che con energia, affiatamento e intensità hanno emozionato il pubblico rendendolo partecipe delle fatiche, dei dolori e delle passioni che impone la via dell’artista teatrale.

La motivazione per migliore regia a Rosario Palazzolo è la seguente: Per la capacità di mettere in scena un testo dalla struttura originale e inconsueta, che mette il pubblico nelle condizioni prossemiche ed emotive di sorprendersi assistendo e partecipando alle passioni intrise di fragilità, ferite e sudore, proprie del mestiere dell’attore.

Infine, la motivazione per il miglior attore a Stefano Cutrupi: per la padronanza delle sue doti espressive e interpretative che gli consentono di dar vita ai diversi personaggi con rapidità e versatilità; per l’energia spesa e per la notevole capacità di ascolto in scena.

“Via Crudex” ha ottenuto il favore della giuria tecnica, presieduta da Walter Amorelli, organizzatore ed impresario e composta dall’attore e regista Andrea Trovato, dall’attrice e vocal coach Carmela Buffa Calleo, dalla giornalista e critico teatrale Lavinia D’Agostino, dal regista e autore Pietro Ristagno e dall’assessore Sabrina La Ferrara.

Erano tre le compagnie finaliste, tra le 53 proposte arrivate da tutta Italia.

Angelo Di Mattia, direttore organizzativo del Teatro dei 3 Mestieri dichiara: “Ringraziamo il Premio città di Leonforte, il direttore artistico Sandro Rossino e tutta la giuria per averci dato questa importante opportunità. Un grazie speciale a Rosario Palazzolo per averci donato questo testo e aver accettato di fare la regia per questa nostra produzione che sta girando in tutta Italia da diversi mesi. Questo premio ci da la motivazione per andare avanti in un territorio difficile, ma abbiamo dimostrato che lavorando con costanza e dedizione i risultati arrivano”.

“Il Teatro dei 3 Mestieri, con la direzione artistica di Stefano Cutrupi, prosegue con nuove sfide e il prossimo spettacolo che produrremo vedrà la collaborazione con un altro importante drammaturgo nel panorama del teatro italiano, che è Tino Caspanello che ne firmerà la regia. Debutteremo al Teatro Comunale Roccella Jonica a metà settembre, farà poi tappa in Abruzzo e aprirà la stagione del nostro teatro nel mese di ottobre”, conclude Di Mattia.

