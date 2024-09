Messina, sopralluogo della Commissione Ponte sullo Stretto a Giampilieri

StrettoWeb

La Commissione Ponte sullo Stretto del 16 settembre, per ragioni organizzative, è stata posticipata a venerdì 20 settembre, ore 09:30 con all’ordine del giorno “Progetto Ponte sullo Stretto. Opere Connesse e svincolo autostradale da realizzare tra Galati e Giampilieri”. Sopralluogo in Contrada San Nicola, Giampilieri Marina dei componenti la Commissione, assieme al Sindaco Federico Basile, al vicesindaco Salvatore Modello ed ai Consiglieri della I Circoscrizione.

Pertanto la seduta, così come previsto dal regolamento del Consiglio Comunale, inizierà presso l’aula consiliare e, immediatamente dopo, i suoi componenti si recheranno in Contrada San Nicola, dove (l’incontro è previsto per le ore 10:15 ). Il sopralluogo sarà effettuato nel punto in cui nel 2010 era stata proposta dal Consiglio Comunale, come opera connessa, la realizzazione dello svincolo di Giampilieri.

