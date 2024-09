Messina, sindaco e Prefetto all’IC Catalfamo in occasione della ripresa delle lezioni

StrettoWeb

“Questa mattina siamo stati all’Istituto Comprensivo Catalfamo insieme a Sua Eccellenza il Prefetto Cosima Di Stani e al rappresentante del Provveditore e in occasione della ripresa delle lezioni scolastiche ho voluto augurare , a tutte le studentesse e a tutti gli studenti che ripartono per un nuovo ‘viaggio’, un in bocca al lupo speciale e un buon anno scolastico”, è quanto afferma il sindaco di Messina, Federico Basile.

“L’inizio del nuovo anno scolastico costituisce anche un’occasione per confermare l’importanza essenziale del ruolo della scuola nella nostra comunità cittadina. Un ruolo, per il quale intendo ribadire il nostro impegno da amministratori della Città a sostenerlo e valorizzarlo sempre. Nella nostra città già esiste una forte collaborazione con le istituzioni scolastiche e al tempo stesso poniamo le basi perché questo senso di comunità sia sempre più stretto e coeso. Il nostro primo e ultimo fine è la crescita delle nuove generazioni, dei cittadini di domani. Buon anno scolastico agli studenti, ai professori, ai collaboratori scolastici e a tutti i genitori“, conclude Basile.

