Messina, che serata! 4 reti al Taranto per la prima vittoria stagionale

Ancora in casa, ancora in serale, ancora in rimonta, ma questa volta senza beffa. E con un risultato larghissimo. Il Messina conquista la prima vittoria stagionale battendo per 4-1 il Taranto, altra società che – come i siciliani – ha vissuto un’estate tormentata. Il punteggio però dimostra il netto predominio in campo, frutto di una squadra giovane e sbarazzina, che al momento non sta soffrendo particolarmente il San Filippo vuoto e l’assenza degli ultrà. Grandi meriti sicuramente per Modica.

La partita. Il Messina dimostra di avere una partenza diesel e, così come nel match inaugurale, va sotto subito, con la rete del vantaggio di Ardizzone dopo 6 minuti. Il tempo di rimettersi in carreggiata, sistemarsi ed ecco che la squadra di Modica trova il pari. Rigore: Luciani dal dischetto non sbaglia e fa 1-1. Anche in questo caso, similitudine rispetto alla prima: la partenza sprint nella ripresa. E così è uno-due letale tra 46′ e 50′: le reti di Garofalo e Anatriello (ancora, terzo gol stagionale) portano i peloritani sul tris, per il 3-1. Il poker arriva al 90’+5 con Frisenna.

Risultati Serie C, 3ª giornata

Juventus Next Gen-Catania 1-3

Picerno-Casertana 0-0

Messina-Taranto 4-1

Crotone-Trapani 1-2

Turris-Latina 2-0

Classifica Serie C

Catania 7 Picerno 7 Audace Cerignola 6 Messina 4 Foggia 4 Potenza 4 Trapani 4 Giugliano 4 Sorrento 4 Juventus U23 4 Crotone 3 Cavese 3 Monopoli 3 Benevento 3 Turris 3 Latina 2 Casertana 2 Avellino 1 Taranto 1 Altamura 0

