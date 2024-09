Messina senz’acqua: al via i lavori, disagi per 48 ore. Tutte le INFO ed i DETTAGLI

StrettoWeb

Al via i lavori alla condotta di Fiumefreddo a Messina. AMAM effettuerà 4 interventi per riparare, prioritariamente, la perdita individuata nell’area di Santa Margherita. Per consentire i lavori è necessario sospendere il flusso idrico che sarà ripristinato a partire dalle 48 ore successive alla conclusione degli interventi.

Le aree che saranno interessate dallo stop di erogazione vanno da Tremestieri a Mortelle, compresi i villaggi rivieraschi e collinari della zona centro – nord della città e i villaggi di Giampilieri e Zafferia. Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) rimane attivo per garantire costantemente un’assistenza rapida e coordinata ai cittadini, al numero unico 090-22866 e restano accessibili anche le 4 postazioni fisse di approvvigionamento idrico che AMAM e Comune di Messina hanno

predisposto a supporto dei cittadini.

– Via G. Savonarola incrocio Via Onofrio Gabriele, Piazza Castronovo

– Sede AMAM spa, Viale Giostra-Ritiro

– Viale Europa, pressi Ospedale Piemonte

– Via Principe Umberto, pressi Serbatoio – Torre Vitto

