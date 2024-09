Messina, Scolaro (Sud chiama Nord) contro Musolino: “è ossessionata dall’amministrazione Basile”

StrettoWeb

“Spiace sinceramente constatare che la Senatrice Musolino sembri aver sviluppato una ossessione quasi patologica nei confronti dell’operato dell’amministrazione Basile. Già lo scorso maggio, la Senatrice Musolino aveva sollevato critiche riguardo alla gestione dei fondi europei del Pon, sostenendo che fossero a rischio di perdita nella programmazione 2021-2027, senza poi però accettare l’invito al confronto pubblico lanciato dal sindaco Basile. Lo stesso è accaduto riguardo ai fondi extra bilancio, poi con la polemica sul bypass di Taormina con Siciliacque e, adesso, con le osservazioni sulla nota del Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti“. Lo afferma la coordinatrice provinciale di Sud chiama Nord Melangela Scolaro.

“Su ogni questione sollevata, sia il sindaco Basile che Cateno De Luca, l’hanno invitata al confronto, ma la Senatrice ha sistematicamente rifiutato preferendo i social per portare avanti la sua azione denigratoria. L’ossessione francamente inspiegabile che la spinge nel costante tentativo di distruzione del suo stesso ” creatore” politico, (sembra di assistere alla versione moderna e politica del famoso ” Frankenstein” della Shelley), la sta però portando a perdere credibilità giorno dopo giorno. La senatrice Musolino dovrebbe mettersi d’accordo con se stessa. Aveva accusato Taormina di sottrarre l’acqua destinata ai messinesi, riconoscendo di fatto una carenza idrica a Messina. Tuttavia, una volta scollegato il bypass di Taormina, aveva dichiarato che l’acqua era finalmente tornata. Dopo una settimana, però, smentita dai documenti ufficiali, ha nuovamente attaccato l’amministrazione sostenendo che la città fosse di nuovo a secco”, rimarca Scolaro.

“Ma come? Non aveva affermato che l’acqua fosse tornata dopo il distacco del bypass di Taormina ? Eppure, oggi sostiene che l’acqua a Messina c’è sempre stata. Credo possa rendersi conto da sola che sta superando ogni limite; anche umanamente comprensibile. Nella sua posizione, la Senatrice Musolino ha tutti gli strumenti necessari per intervenire. Agisca quindi nelle sedi appropriate e accetti finalmente il confronto. E poi Senatrice ma quale lamenti? non si tratta di lamenti, si tratta di battaglie per diritti, e lei, in qualità di avvocato, ex amministratrice e senatrice, dovrebbe saperlo bene”, conclude Scolaro.

