Messina: riaprono le scuole, gli auguri del sindaco Basile

StrettoWeb

In occasione della ripresa delle lezioni il sindaco Federico Basile ha rivolto un messaggio di auguri alle studentesse e agli studenti e al personale degli Istituti scolastici messinesi di ogni ordine e grado. “Come consuetudine, a tutte le studentesse e a tutti gli studenti che ripartono per un nuovo ‘viaggio’, voglio anche quest’anno farvi giungere il mio augurio, a nome anche dell’Amministrazione comunale, di buon anno scolastico. Dopo un’estate che spero sia stata di riposo, divertimento e approfondimento delle passioni di ciascuno, vi accingete a ritornare sui banchi di scuola per un nuovo anno che rappresenta la ripresa di un cammino, certo non privo di difficoltà, ma di straordinaria importanza per la vostra crescita non solo dal punto di vista della formazione, ma anche delle relazioni con le compagne e i compagni. L’inizio del nuovo anno scolastico costituisce anche un’occasione per confermare l’importanza essenziale del ruolo della scuola nella nostra comunità cittadina. Un ruolo, per il quale intendo ribadire il nostro impegno da amministratori della Città a sostenerlo e valorizzarlo, lungo il percorso già avviato e di quanto è stato realizzato nel corso dello scorso anno, dal progetto Messina 2030 al portale dedicato ai giovani YongME, e tutta una serie di incontri, iniziative e attività condivise e che hanno coinvolto gli istituti scolastici cittadini“, afferma il sindaco.

“La scuola ha un ruolo importantissimo, strategico e insostituibile, perché deve riuscire a soddisfare la voglia di socializzazione, di apprendimento, di conoscenza, e di formazione della coscienza civica dei giovani che saranno i cittadini e i professionisti del futuro. Il mio augurio è che possiate vivere questo nuovo anno scolastico con rinnovato protagonismo e con grande responsabilità. Abbiate cura di voi stessi per preservarvi da ciò che può nuocere alla vostra crescita e al vostro modo di vivere le relazioni, affinchè ci sia sempre spazio per chi è vicino a voi a privilegiare il valore dell’inclusione sociale. Ugualmente con responsabilità abbiate cura di rispettare gli spazi pubblici e orientare le vostre azioni dando priorità alla realizzazione del bene comune. Ai Dirigenti, a tutti gli insegnanti, ai genitori e a quanti lavorano per la scuola e per l’educazione auguro un buon lavoro. Buon anno scolastico a tutti voi”, conclude Basile.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.