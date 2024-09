Messina, a Palazzo Zanca la visita di commiato del Comandante Carletti

StrettoWeb

Il sindaco Federico Basile, presenti anche il Vicesindaco, gli Assessori e il Direttore generale del Comune di Messina, ha ricevuto oggi, venerdì 6 settembre 2024, il Comandate Provinciale di Carabinieri di Messina, Colonnello Marco Carletti che, dopo tre anni, lascia la nostra città per raggiungere il Centro alti studi difesa a Roma. Nel corso del cordiale incontro, si è discusso in generale dei significativi interventi realizzati dall’Arma durante il comando di Carletti e delle iniziative realizzate in sinergia con l’Amministrazione Basile, oltre ad essere sottolineata la preziosa collaborazione istituzionale in grado di garantire la sicurezza sul territorio e di valorizzare la qualità della vita della comunità cittadina.

“Questo incontro rappresenta un’ulteriore occasione per riconoscere il lavoro svolto dall’Arma dei Carabinieri in Città e nella provincia, e per salutare il Comandante Carletti che ha avuto un impatto significativo nel garantire sicurezza e giustizia sul territorio e partecipazione attiva alla vita sociale e culturale di Messina”, ha detto il sindaco Basile.

Il Colonnello Carletti ha ringraziato il Comune e tutta Messina per l’ospitalità ricevuta ed ha espresso la sua gratitudine al sindaco Basile e alla sua Giunta per il sostegno e la collaborazione ricevuti durante il suo mandato, sottolineando l’importanza di questo supporto e la sinergia interistituzionale per il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati ottenuti. “Una Città bella che merita l’impegno di tutti noi per essere sempre migliore”, ha detto Carletti.

Al termine dell’incontro il sindaco Basile ha donato al Comandante Carletti il Crest della città e gli ha formulato i migliori auguri per il futuro incarico.

