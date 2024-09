International Fashion Week, Basile: “Messina si conferma capitale dei grandi eventi”

StrettoWeb

Sogno e avanguardia ma anche elementi di architettura e tecnologia per vestire una donna moderna e sensuale: sono le parole chiave delle collezioni pronte per la passerella dell’International Fashion Week, l’appuntamento, patrocinato dal comune di Messina, che trasformerà per qualche giorno la città di Messina in una piccola “capitale” della moda. Presenti il sindaco Federico Basile e l’assessore agli Spettacoli e Grandi eventi cittadini Massimo Finocchiaro, è stata presentata stamani nel salone delle Bandiere di palazzo Zanca la kermesse promossa dalla Camera Nazionale Giovani Fashion Designer che vedrà protagonisti domenica 8 settembre, alle ore 19, sulla suggestiva scalinata del Monte di Pietà, autorevoli stilisti e nuove promesse dello stile come le firme made in Polonia: Patrycja Plesiak e Anna Cichosz, che si aggiungono al parterre di nomi, già annunciati, Roberto Guarducci, Marina Corazziari, Martin Alvarez e Davorin Cordone, illustri stilisti assegnatari dei Golden Muse Award 2024.

Basile: “Messina si conferma capitale dei grandi eventi”

Per il sindaco Basile, Messina si conferma “capitale dei grandi eventi anche nel comparto della moda. L’International Fashion Week, infatti, è un altro appuntamento che abbiamo accolto a braccia aperte, – prosegue Basile – per la presenza in città di autorevoli rappresentanti della moda internazionale. L’apertura al comparto della moda, anche con due edizioni del ME Fashion Award e di altre iniziative, consente alle nostre giovani generazioni di avvicinarsi a questo mondo, apparentemente così lontano, e di farlo vivere direttamente, anziché seguirlo attraverso la televisione, i mezzi d’informazione e i canali social. Siamo contenti di ospitare questo evento al Monte di Pietà, che per espressa volontà dell’Amministrazione comunale è stato riaperto lo scorso gennaio”.

Le parole di Finocchiaro

L’assessore Finocchiaro, nel ringraziare gli organizzatori per avere scelto per questa edizione la città di Messina, ha sottolineato “il costante impegno dell’Amministrazione comunale nel supportare ed essere parte attiva nella realizzazione di eventi di così grande spessore. Accanto alla moda, inoltre, si sviluppa un mondo parallelo ricco di talenti e figure professionali che contribuiscono all’organizzazione di questi appuntamenti. Come Amministrazione siamo impegnati ad investire somme del Pon Metro plus per formare i nostri giovani talenti anche in questo settore”.

Le parole di Giulivo

“E’ un’occasione per accendere i riflettori sui nuovi canoni delle creazioni dedicate al mondo femminile, sulla cura dei dettagli, sulle idee al passo coi tempi che sappiano essere straordinarie e sostenibili, romantiche e contemporanee – ha dichiarato la presidente della CNGFD Alessandra Giulivo – anche quest’anno durante la sfilata decreteremo il podio del nostro concorso dedicato alle New Generations, cioè agli studenti dell’ultimo anno di scuole e accademie di moda e design che riceveranno alcune borse di studio per un totale di 14.500 euro e altri incentivi”. Il direttore regionale ENASC Sicilia Piero Ricciardo ha parlato delle attività dell’Ente Nazionale Assistenza Sociale ai Cittadini che patrocina l’IFW.

Sul palco del Monte di Pietà sfileranno le creazioni Patrycja Plesiak e Anna Cichosz, direttamente dalla Polonia. La Plesiak è una rinomata stilista, nota per il suo design innovativo ed all’avanguardia. Grazie alla sua attenzione ai dettagli ed alla voglia di oltrepassare i confini, Patrycja è diventata una figura di spicco nel settore della moda, in 12 anni di lavoro. Come stilista ha vinto numerosi premi internazionali. Ha rappresentato la Polonia all’Expo di Milano nel 2015 e ricevuto il “Premio Internazionale Grandi Artisti Luigi Centra”. Nel suo atelier di Łódź ha creato 46 collezioni originali nello spirito della moda sostenibile (www.patrycjaplesiak.pl).

La Cichosz è diplomata alla Scuola d’Arte di Fashion Design della SAPU di Cracovia. Disegna collezioni femminili secondo la propria coscienza. Ha all’attivo diverse collaborazioni nel campo teatrale, pubblicitario e sartoriale in senso lato. Un brand che veste ogni tipo di donna facendola sentire protagonista, moderna, sicura di sé ed indipendente. La collezione di haute couture dal nome “Dream World” si ispira alla natura, utilizzando forme biologiche. Spunto principale gli elementi del mondo che ci circondano, i colori, la leggerezza, la fluidità e la simbiosi presenti in natura.

