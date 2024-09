Messina: lavori di realizzazione del parcheggio a Giostra – Sant’Orsola, i provvedimenti alla viabilità

StrettoWeb

Nell’ambito dei lavori di realizzazione del parcheggio d’interscambio a raso Giostra – Sant’Orsola a Messina, nella semicarreggiata nord di viale Giostra, nel tratto compreso tra via Garibaldi e viale Regina Elena, sono previste limitazioni viarie da lunedì 16 settembre sino al 31 dicembre 2024. Pertanto, in tale arco temporale, vigeranno 1) il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, nei seguenti tratti di strada: a) lato nord della carreggiata centrale del viale Giostra, nel tratto compreso tra via Garibaldi e viale Regina Elena; b) lato sud della complanare nord del viale Giostra, nel tratto compreso tra via Garibaldi e viale Regina Elena; 2) il divieto di transito nella semicarreggiata nord del viale Giostra, nel tratto compreso tra via Garibaldi e viale Regina Elena, con conseguente interdizione del transito veicolare in direzione di marcia mare-monte e deviazione dello stesso transito veicolare nella adiacente complanare nord, direzione di marcia mare-monte, garantendo, in sicurezza, la fruizione degli esistenti attraversamenti pedonali in corrispondenza delle intersezioni con viale Regina Elena, via del Duca/via Pepe e via Garibaldi.

Istituite inoltre le direzioni consentite sinistra, diritto, destra, nella complanare nord, direzione di marcia mare-monte, del viale Giostra all’intersezione con viale Regina Elena, provvedendo alla rimozione dell’esistente impianto di segnaletica stradale verticale che prevede le direzioni consentite diritto e destra.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.