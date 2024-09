Messina, a Latina minuto di silenzio e lutto al braccio per ricordare Christian Argurio

StrettoWeb

“Si comunica che, in occasione della gara di Latina, l’ACR Messina ha chiesto ed ottenuto l’autorizzazione ad osservare un minuto di raccoglimento e l’apposizione del lutto al braccio in memoria dell’ex Ds, Christian Argurio“. Così in una nota l’Acr Messina comunica la decisione di giocare a Latina (gara in programma mercoledì sera) con il lutto al braccio e di dedicare un minuto di silenzio per ricordare l’ex DS Argurio, morto improvvisamente qualche giorno fa.

Per il club peloritano un altro grave lutto a distanza di pochi giorni da quello di Totò Schillaci. La squadra e la tifoseria hanno ricordato l’attaccante venerdì sera, in occasione della partita contro la Casertana.

