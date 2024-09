StrettoWeb

Dramma in nottata in provincia di Messina dove una Jeep, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato in un burrone ad Alcara Li Fusi provocando la morte di un giovane ed il ferimento di un’altrfa persona.

Sul posto le ambulanze del 118, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine. Al momento le indagini sono in corso per capire la dinamica di quanto successo.

