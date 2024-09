Il Messina interrompe il mal di trasferta: primo pari stagionale fuori casa, a Latina finisce 1-1

StrettoWeb

Il Messina interrompe il mal di trasferta e, dopo due sconfitte fuori casa, ottiene il primo punto stagionale. Il primo turno infrasettimanale dei peloritani finisce 1-1, a Latina, nella settimana successiva al terremoto del weekend, con le dimissioni di Modica poi ritirate.

Tornando alla partita, il vantaggio è pure siciliano, con Pedicillo alla mezz’ora, ma dura pochissimo, visto il pari di Capanni cinque minuti dopo. Nella ripresa tanti gialli e nessun gol, ma una traversa per parte: prima del Messina in avvio, con Salvo di testa, poi del Latina con Bocic, nel finale. Ma il risultato non cambia più.

Risultati Serie C

Potenza-Trapani 1-5

Catania-Audace Cerignola 0-0

Crotone-Sorrento 1-2

Foggia-Giugliano 1-2

Latina-Messina 1-1

Classifica Serie C

Benevento 12 Picerno 11 Audace Cerignola 11 Giugliano 11 Sorrento 11 Monopoli 10 Potenza 10 Trapani 9 Catania 8 Casertana 7 Latina 7 Crotone 6 Cavese 6 Messina 6 Turris 6 Foggia 5 Juventus U23 5 Avellino 4 Altamura 4 Taranto 2

