Messina, a Palazzo Zanca l’incontro tra il sindaco Basile ed il Console Generale della Romania

StrettoWeb

Il sindaco Federico Basile ha incontrato oggi, giovedì 5 settembre, il nuovo Console Generale della Romania a Catania, Carmen Axenie. Si è trattato di un incontro cordiale nel corso del quale sono stati affrontati diversi temi di carattere economico, sociale, culturale e non solo. Un’occasione per discutere di possibili sinergie per promuovere scambi di carattere culturale, considerando gli stretti legami che intercorrono tra la comunità cittadina e quella rumena, la cui presenza sul territorio cittadino si è profondamente radicata e consolidata nel corso degli anni anche da un punto di vista meramente numerico.

“La nostra Città è sempre propensa a coltivare l’integrazione con le comunità provenienti da altri Paesi all’insegna dell’accoglienza, dello scambio culturale e della condivisione e tra queste, quella romena si è ben integrata con quella cittadina”, ha evidenziato Basile.

Il Console, nel ringraziare il Sindaco per la calorosa accoglienza ricevuta ha poi rappresentato la richiesta di disponibilità da parte del Comune di Messina di mettere a disposizione una delle sale del Palazzo comunale per dare la possibilità alla comunità romena presente a Messina di adempiere al diritto di voto, in occasione delle prossime elezioni del Governo Romeno del novembre prossimo. Basile, al termine della visita ha omaggiato la diplomatica con un fascio di fiori e il crest della Città.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.