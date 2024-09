StrettoWeb

Un grave incidente si è verificato nella notte a Messina, nella zona di Ganzirri, dove un’auto si è ribaltata per cause ancora in corso di accertamento, provocando il ferimento di due persone.

Immediato l’intervento delle ambulanze, dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine per capire la dinamica di quanto successo.

