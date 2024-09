StrettoWeb

Tremendo incidente stradale nella notte sull’A18 sulla Messina – Catania. Nello scontro tra due auto, per cause ancora in corso di accertamento, nel tratto tra Giarre ed Acireale, tre persone sono rimaste ferite, di cui due in gravi condizioni.

Sul posto le ambulanze del 118, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine, le quali si sono prodigati per gestire il traffico e capire la dinamica del sinistro.

