Il Messina dura 75 minuti, poi crolla a Picerno: altro KO. E ora il calendario è durissimo

Il Messina tiene per tre quarti di gara, ma nel finale ne prende 2 e cade a Picerno. Niente impresa in uno dei campi più ostici del girone C di Serie C. La squadra di Modica, che in settimana aveva ottenuto il primo pari stagionale in trasferta, torna alla sconfitta e rimane impantana in zona playout. I numeri fuori casa sono impietosi: un solo punto in quattro partite, un gol fatto e sette subiti. Peggio ha fatto solo il Taranto.

Tornando al match di oggi, lo stesso si sblocca al 76′, con Cardoni, a cui fa seguito la rete di Petito all’85’. Ora per il Messina la situazione si fa preoccupante, considerando che il calendario riserverà Benevento, Trapani, Monopoli e Avellino, con la Cavese prima del derby col Catania. Un inferno.

Risultati Serie C, 7ª giornata

Taranto-Sorrento 2-2

Audace Cerignola-Casertana 0-0

Cavese-Latina 1-0

Trapani-Turris 3-0

Avellino-Foggia 2-1

Catania-Monopoli 1-0

Giugliano-Altamura 2-3

Potenza-Crotone 3-3

Picerno-Messina 2-0

Benevento-Juventus U23 4-1

Classifica Serie C

Picerno 15 Benevento 15 Monopoli 13 Catania 12 Audace Cerignola 12 Sorrento 12 Trapani 12 Giugliano 11 Potenza 11 Cavese 9 Casertana 8 Latina 7 Avellino 7 Crotone 7 Altamura 7 Juventus U23 6 Messina 6 Turris 6 Foggia 5 Taranto 3

