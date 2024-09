Messina, al via la demolizione delle baracche di via Catanoso | FOTO

StrettoWeb

“Il Comune di Messina, in collaborazione con il sub commissario Marcello Scurria, prosegue con determinazione nel percorso di risanamento. Oggi si è proceduto alla demolizione delle baracche in via Catanoso, un’area particolarmente vulnerabile dal punto di vista ambientale, soprattutto a causa della presenza del Torrente. A.ris.Mé – Agenzia Risanamento Messina ha provveduto a sistemare 24 famiglie, assicurando loro una nuova sistemazione“, è quanto comunica il sindaco di Messina, Federico Basile.

“È stato uno dei primi provvedimenti assunti dall’agenzia per il risanamento con la presidenza dell’ avv. Vincenzo La Cava. L’area liberata dalle baracche sarà riqualificata e consegnata alla collettività con l’obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza e salute per i residenti“, conclude Basile.

