Messina, cumuli di rifiuti in via Gerobino Pilli: “accertamenti per individuare i responsabili”

“In via Gerobino Pilli si è creata una situazione inaccettabile: una montagna di rifiuti abbandonati che deturpa l’intero quartiere. Vergogna per chi ha compiuto questo atto incivile”, ecco la denuncia della Messinaservizi. “La Polizia Municipale sta già eseguendo gli accertamenti necessari per identificare i responsabili, utilizzando anche le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona”, rimarca Messinaservizi.

“Ricordiamo che abbandonare i rifiuti è un reato penale. Chiunque sia testimone di tali azioni ha il dovere morale di denunciarle immediatamente alle autorità. Non c’è più spazio per l’inciviltà: la tolleranza per questi comportamenti è zero”, conclude Messinaservi.

